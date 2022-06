En ese sentido, en Monte Chingolo, Macri y Grindetti visitaron a una familia que vive en una casa recuperada del narcotráfico. En 2018, la vivienda ubicada en Rodeau al 700, había sido recuperada tras una investigación judicial que culminó con la detención de cinco personas y el secuestro de 631 gramos de cocaína, más de 600 gramos de marihuana, 6 celulares, 1 balanza de precisión digital y más de 40 mil pesos en efectivo.

“Mauricio Macri merece un segundo tiempo, vamos a ver si la gente le da esa chance”

Hace unos días, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien aspira a competir por el gobernación, ya había anunciado en una entrevista con el diario Clarín que quería recorrer la Provincia con el expresidente.

“Merece un segundo tiempo”, dijo Grindetti sobre Mauricio Macri. Y sobre sus deseos de ser gobernador, añadió:

"Yo pienso que para ser candidato a gobernador es bueno tener experiencia en la administración de la Provincia o ser intendente. Hoy los aspirantes son el Colorado (Santilli), que lo banca Horacio (Rodríguez Larreta), el Cabezón (Cristian Ritondo), que lo banca María Eugenia (Vidal), (Javier) Iguacel, que lo banca Patricia (Bullrich), y a mí me gustaría ser. Lo que no voy a hacer es salir de campaña. Creo que es un momento para escuchar. ¿Cómo se va a decidir? Yo aspiro a que nos pongamos de acuerdo, y si no están las PASO".