Durante un encuentro plenario de los “Equipos de Gobierno” organizado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich -del que no participó Horacio Rodríguez Larreta-, con la mira en 2023, Mauricio Macri se refirió a los cruces que tuvieron dentro de la coalición opositora. "Si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda", sentenció el ex mandatario, según publica el diario Clarín.