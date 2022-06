Tras tiroteos, Hunter Biden desnudo con un arma y prostituta

The New York Post, que lleva la delantera en la filtración de documentación comprometedora para la familia Biden por nexos con Ucrania y China previo a la pandemia y la guerra, contó que el hijo presidencial "agita casualmente una pistola e incluso apunta a la cámara mientras retoza con una prostituta desnuda en una elegante habitación de hotel, según un video proporcionado a The Post por el grupo de investigación sin fines de lucro Marco Polo".