Gasoducto Néstor Kirchner: Citan a declarar a Kulfas

Avanza la investigación por presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, tras el off the record del ministerio de Producción que derivó en la salida del Gobierno de Matías Kulfas. Este martes (07/06) el juez federal Daniel Rafecas dispuso más medidas de prueba, entre ellas, citó a declarar al ahora ex funcionario.