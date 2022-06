Yamina del Real es mexicana y se presenta como artista visual "e investigadora sobre sexología, arte y sociedad". Hasta el 29/05 presentó la exhibición fotográfica 'El cuerpo deshabitado' en el CCK. "No soy buena, no soy pura, no soy santa. Lucho contra el machismo, el propio y el ajeno", se describe en su perfil de Twitter. Allí no lo menciona, pero también es desde hace 3 años la pareja de Matías Kulfas, el echado ministro de Alberto Fernández y protagonista del capítulo número 1.000 de la interna dentro del oficialismo.