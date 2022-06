Según lo anunciado por el Gobierno, el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, realizado a partir del decreto 76/2022, se financiará en parte con el aporte solidario a las grandes fortunas. Como parte del proceso, ya se realizó la oferta pública para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto.

Por el momento, sólo fue adjudicada la provisión de cañerías. Se encuentra en etapa de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al gasoducto como a obras complementarias.

La denuncia penal pide que el proceso licitatorio sea investigado, en base al contenido del off the record que devino en el pedido de renuncia a Kulfas, y que colocó un manto de sospecha sobre las etapas adjudicadas. "Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, Tenaris Siat SA parte del grupo empresario Techint", se señala en la presentación judicial.

"Si analizamos la licitación a la que hace referencia el ex Ministro Kulfas, llamativamente la única empresa que se presentó y terminó siendo adjudicataria de una licitación multimillonaria fue Tenaris", indica la denuncia de los miembros de Juntos por el Cambio.

Se consignaron además, otras expresiones radiales del ahora ex ministro donde señaló que "la empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval: esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación".

Vale destacar que Cristina Kirchner expuso el tema en el acto del viernes pasado por los 100 años de YPF, donde reclamó a Alberto Fernández que pida a Techint que mude una planta que tiene en Brasil para la provisión de la chapa para fabricar los tubos licitados.

Por ahora, esos tubos los fabricaría la empresa brasileña Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA -USIMINAS, donde el grupo Techint tendría una participación del 50% del paquete accionario. Tenaris tendría participación accionaria en USIMINAS a través de una subsidiaria brasilera llamada Confab Industrial SA y Ternium.

"En los hechos (los dichos de Cristina Kirchner) terminaron actuado como una caja de Pandora y dejaron expuestos una doble situación irregular en el proceso de construcción del gasoducto Kirchner", sostiene la denuncia de Ocaña y Wolff.

Bajo ese mismo criterio, los denunciantes plantearon ante la Justicia federal que "la sospecha de la vicepresidenta se relaciona con el reclamo del pago de 200 millones de dólares que la empresa SIAT, única oferente de la licitación de tubos, para pagar la importación de acero a la empresa USIMINAS. Son todas empresas vinculadas a través de un complejo mecanismo de participación societaria recíproca".

La sospecha de los diputados opositores es que en el marco del proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner "se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes".

El presunto direccionamiento del pliego a favor de una empresa, tal lo manifestado por el ex ministro Kulfas, "es una violación flagrante de estos principios y puede constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir una maniobra defraudatoria contra la administración pública", y por ese motivo se pidió que se abra una investigación penal.

