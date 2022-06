El tema que terminó de eyectar a Kulfas fue una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en Enarsa habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la estatal Enarsa, la empresa que gestiona La Cámpora, "a la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del 'off' que "además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

La Vice se hizo eco a través de un tuit en el que calificó de "injusto" y "doloroso" que funcionarios del mismo Gobierno produjeran "ataques" de ese tenor.

Alberto Fernández tuiteó más tarde: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina".

Luego se conocería el pedido de renuncia de Kulfas.

https://twitter.com/danielscioli/status/1532755738481029120 ¡Vamos a convertir la temporada de invierno 2022 en una temporada récord!



En lo que va del año casi 500 mil brasileños visitaron la Argentina, cifra que asciende a más de 630 mil desde la reapertura de fronteras en octubre de 2021. pic.twitter.com/iWE00u7nx8 — Daniel Scioli (@danielscioli) June 3, 2022

