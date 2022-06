De Marcelo Gallardo a Sebastián Battaglia: DT sobrevalorado

Cuando yo jugaba, hablábamos de futbolistas. Los futbolistas hacían la diferencia. Ahora, hablamos básicamente de entrenadores, porque los que están marcando las diferencias son los técnicos. Eso no es bueno. Los entrenadores se han vuelto demasiado importantes. Los jugadores necesitan asumir más responsabilidades porque son ellos los que tienen más poder de influir. Hoy si un equipo juega bien o mal lo atribuimos al entrenador. Y realmente no sé cuál es la influencia del entrenador. Poco a poco, nos hemos olvidado del verdadero papel que tienen los jugadores. El Liverpool es Klopp, el City es Guardiola. Cuando yo jugaba, hablábamos de futbolistas. Los futbolistas hacían la diferencia. Ahora, hablamos básicamente de entrenadores, porque los que están marcando las diferencias son los técnicos. Eso no es bueno. Los entrenadores se han vuelto demasiado importantes. Los jugadores necesitan asumir más responsabilidades porque son ellos los que tienen más poder de influir. Hoy si un equipo juega bien o mal lo atribuimos al entrenador. Y realmente no sé cuál es la influencia del entrenador. Poco a poco, nos hemos olvidado del verdadero papel que tienen los jugadores. El Liverpool es Klopp, el City es Guardiola.