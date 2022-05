Argentina y México vs. USA: contracumbre a la vista

Como presidente actual de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), Alberto Fernández esta buscando tomas las riendas de la cuestión y hacerle frente de manera conjunta a USA: ayer jueves 27/05 se reunieron los cancilleres Santiago Cafiero y Marcero Ebrard, de México, en el cual supuestamente acordaron la organización de la contra cumbre, con el objetivo de mostrar fuerza conjunta en contra de los atropellos de Washington.

image.png Santiago Cafiero y Marcelo Ebrard en su reunión ayer jueves.

Según el dato de un diplomático anónimo que está al tanto de esta contra cumbre: " Es una cumbre dentro de la cumbre, un desayuno para hablar mal de anfitrión, en las narices de Joe Biden".

En ese sentido, Cafiero y Ebrard realizaron una rueda de prensa en donde destacaron la relación política y comercial entre Argentina y México y mostraron la sintonía política de ambos gobiernos. Sobre la Cumbre de las Américas, Ebrard ratificó la postura de AMLO y anticipó: "Las exclusiones serán un tema de la cumbre".

Cafiero se sumó y dijo:

Como presidente de la Celac, Argentina sostuvo que no quiere una cumbre con exclusiones. La Celac es un foro sin exclusiones, de esa diversidad radica nuestra fortaleza para poder lograr un modelo de integración sobre la base del respeto aunque no todos pensemos igual. Como presidente de la Celac, Argentina sostuvo que no quiere una cumbre con exclusiones. La Celac es un foro sin exclusiones, de esa diversidad radica nuestra fortaleza para poder lograr un modelo de integración sobre la base del respeto aunque no todos pensemos igual.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, por su parte, sostuvo que no deberían aceptarse o promover exclusiones de ningún país de América Latina o del Caribe, postura que AMLO viene expresando en sucesivas conferencias de prensa.

Consideramos que deben estar todos los países (en la cumbre), sería lo óptimo, eso es lo que se debería buscar. Consideramos que deben estar todos los países (en la cumbre), sería lo óptimo, eso es lo que se debería buscar.

Pero la reunión no fue solo por cuestiones diplomáticas: el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la empresa telefónica Claro, le anuncio a Cafiero que invertiría mas de U$D 400 millones en la Argentina.

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1530187981117587456 Este año la empresa Claro invertirá $400 millones de dólares en la Argentina.



En México con Carlos Slim evaluamos el plan de inversiones y las oportunidades en tecnología 5G. Terminarán 2022 con un millón de clientes de fibra óptica y 22 millones de líneas de telefonía móvil. pic.twitter.com/FuI51ms7kk — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) May 27, 2022

Con el anuncio compartido por twitter, Cafiero culmino diciendo que “el plan de inversiones terminara con mas de un millón de clientes con fibra optica y 22 millones de líneas telefónicas móviles”.

En el encuentro, además, Cafiero reiteró, en nombre del gobierno argentino, el agradecimiento por la disposición y el apoyo de la Fundación Carlos Slim para alcanzar durante la COVID-19 los acuerdos que posibilitaron la producción de vacunas, a través del trabajo conjunto de un laboratorio argentino y otro mexicano con la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

"No mas silencio"

Sumada a esta reunión, en la reunión de los ministros de Economía de América Latina de la UNESCO dada ayer jueves, Alberto Fernández aprovecho y le tiró unos cuantos palos a USA y a Joe Biden, primero diciendo que “el norte” era el culpable de las miserias de Latinoamérica, y también de las miserias de Cuba, país el cual le ejerce un bloqueo económico hace más de 60 años.

Dijo que ya no “guardaría silencio” y que los países de las Américas deberían estar “avergonzados” por los embargos comerciales a las dos naciones autoritarias.

En nuestro continente tenemos un país bloqueado económicamente desde hace seis décadas y que sobrevive como puede; deberíamos estar muy avergonzados de que esto esté pasando”, dijo el mandatario en referencia a las normas estadounidenses que impiden a Cuba comerciar con ciertos países.

“También tenemos un país bloqueado desde hace cinco años por una disputa política”, continuó refiriéndose a Venezuela. “En medio de una pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca”, agregó.

Estos movimientos de Fernández indican que, aunque no haya confirmado que no se presentará a la invitación de Joe Biden, esta posibilidad no está en la agenda de la Argentina. Y si lo está, Alberto Fernández no va a escatimar saliva para patalear todo lo posible antes de atender a la cumbre sin problemas.

image.png Alberto Fernández en la reunión de los ministros de Economía de la UNESCO.

Cola entre las patas

Recordemos que el argumento de Joe Biden y de USA para no invitar a estos países se basa en que la Cumbre, organizada en el marco de la Organización de los Estados Americanos, tiene como requisito común entre sus miembros mantener un régimen político libre, abierto y democrático. Y como para USA, Venezuela, Nicaragua y Cuba no cumplen con ellos, deben ser excluidos.

Sin embargo, estos comentarios parecen haber resonado en USA, ya que el representante oficial de Joe Biden para la Cumbre de las Américas, Chistopher Dodd, le dio una visita al presidente Argentino, horas después de sus comentarios hechos en la reunión de la UNESCO.

Dodd dijo en un comunicado oficial difundido por la embajada de USA que "en mis reuniones de hoy con el presidente Alberto Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, enfatice la fortaleza de la relación de USA con Argentina, construida sobre nuestro compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica. Reiteré nuestra esperanza de que Argentina sea un participante activo de la cumbre, lo cual es especialmente importante dado su rol como líder regional".

"La Cumbre de las Américas se centrará en algunos de los temas más vitales que compartimos en todo el hemisferio. Estos incluyen garantizar una democracia efectiva en todos los países; elaborar estrategias sobre maneras para cumplir nuestros objetivos climáticos compartidos; trabajar en una respuesta fuerte y colaborativa ante el COVID-19; y abordar la inestabilidad económica y los derechos humanos. Argentina es una voz líder en estas áreas y tendrá mucho que aportar a estas discusiones en la cumbre, lo que ayudará a mejorar la vida de las personas en todo nuestro hemisferio". "La Cumbre de las Américas se centrará en algunos de los temas más vitales que compartimos en todo el hemisferio. Estos incluyen garantizar una democracia efectiva en todos los países; elaborar estrategias sobre maneras para cumplir nuestros objetivos climáticos compartidos; trabajar en una respuesta fuerte y colaborativa ante el COVID-19; y abordar la inestabilidad económica y los derechos humanos. Argentina es una voz líder en estas áreas y tendrá mucho que aportar a estas discusiones en la cumbre, lo que ayudará a mejorar la vida de las personas en todo nuestro hemisferio".

En otras palabras, una pequeña muestra de desesperación de Washington ante el edificio que se le desploma encima. Que la Cumbre de las Américas sea un fracaso, y que países de Latinoamérica le hagan frente a Joe Biden en su propio territorio, en un momento político de mucha debilidad de su administración, y con las elecciones legislativas en octubre, realmente preocupan a los demócratas.

Esto también se vio reflejado en las recientes concesiones hechas a Cuba, con la disminución del bloqueo económico, y con el permiso a una petrolera estadounidense en Venezuela a negociar una licencia para operar. También se incluye la reciente gira por varios países de la región de la primera dama de USA, Jill Biden.

Además, Dodd también se reunió con el presidente de Brasil, Javier Bolsonaro, quien le confirmó su presencia a la cumbre. y días atrás, lo mismo realizó con el propio Marcelo Ebrard y con AMLO, Aunque no obtuvo la confirmación de Argentina ni de México.

Pero Joe Biden y los demócratas también tienen en frente la presión de los republicanos, quienes ya han declarado que USA no puede dejar ser presionado por otras naciones sobre a quién puede invitar y a quien no, criticando fuertemente la posibilidad de ceder y de invitar a Nicolás Maduro o a Daniel Ortega, ya que eso sería “negociar con dictadores”.

Más contenido en Urgente24

Talleres y Vélez en 8avos: pidieron 'cancelar' a Niembro

Javier Milei cruzó al nuevo troll, Eduardo Feinmann

Boca le dedicó los memes a Salvio, Vignolo y Teo Gutiérrez

Explosivo: Dibu Martínez le respondió a Kylian Mbappé

Un centro de ski de nivel internacional abrirá en Argentina