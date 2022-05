AMLO y México dispuestos a pararle el carro a USA

El presidente de México dijo en conferencia que pidió que USA que aporte los recursos necesarios para frenar el flujo migratorio, y que su misión era poner punto final al fenómeno de la migración.

Boicot

Sin embargo, la declaración de AMLO que más resonó en la gira fue la negativa de asistir a la Cumbre de las Américas el próximo junio si la administración de Joe Biden no invitaba a todos los países de Latinoamérica, haciendo énfasis en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Recordemos que la Cumbre de las Américas es la reunión anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde los líderes de todos los países miembro se reúnen para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental.

En la carta de la OEA se estipula que los países miembros son aquellos que comparten un régimen de gobierno democratico, “con respeto a los derechos humanos las libertades fundamentales y aquellos que fueran derrocados por la fuerza serán suspendidos el derecho de participación en las conferencias” y otros eventos.

Siguiendo esta línea, el presidente de USA, Joe Biden declaró que aquellos países que no respeten los principios democráticos no serán invitados, según lo declaró el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental:

El residente Biden ha sido bien claro, que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones

En otras palabras, para USA, Cuba Venezuela y Nicaragua no estarán invitadas a la cumbre que se realizará en Los Ángeles el 10 de junio.

https://twitter.com/ChumelTorres/status/1524080252829552640 AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque no van a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.



El mensaje está bien claro, le mamaría una dictadura. Se dice y no pasa nada. — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 10, 2022

En respuesta, AMLO declaró este martes es sus “mañaneras”:

Estamos buscando la unidad de toda América y sentimos que no debe haber confrontación, que aún con nuestras diferencias tenemos que dialogar y ser fraternos, estamos tratando de resolver este asunto. Tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que todos estén invitados.

AMLO dijo el domingo que quiere que USA levante las sanciones económicas a Cuba, ya que obstaculizan el desarrollo de la isla comunista. "El continente debe trabajar en el desarrollo de una asociación similar a la Unión Europea", dijo, y pidió que la Organización de Estados Americanos sea sustituida por una entidad verdaderamente “autónoma” que medie en temas de derechos humanos y democracia.

https://twitter.com/giselanoticias/status/1523390770098581504 AMLO llega a #Cuba para tratar el tema migratorio y con ayuda de @m_ebrard reforzar los nexos políticos con la isla. @lopezobrador_ representa la visión moderna de la izquierda de América Latina que es lograr un bien general y no únicamente de una minoría. pic.twitter.com/7blQuNDb1z — Gisela García (@giselanoticias) May 8, 2022

AMLO se había comprometido previamente a asistir a la reunión. Pero ante esta situación, dijo que el canciller Marcelo Ebrard, quien visitó Washington la semana pasada, representará a México en la Cumbre si la administración Biden no acepta su solicitud.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de AMLO.

Recordemos que AMLO y México han mostrado reticencia a seguir los ordenamientos de la administración de Joe Biden, como por ejemplo, en la oleada de sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, luego en la disolución de la Administración para el Control de Drogas de USA, un grupo de agentes de élite que trabaja conjuntamente con la DEA y se dedicaba a luchar el narcotráfico en México, y también más recientemente la cuestión de la migración en las fronteras entre ambos países.

Ahora se le suma el intento de boicot a la Cumbre de las Américas organizada por USA, y la visita a Cuba en señal de un claro giro hacia regímenes dudosamente democráticos, que claramente no caerán bien en la Casa Blanca ni en la opinión publica mexicana. Varios miembros de la Comunidad del Caribe de 15 naciones, o Caricom, han dicho que el bloque podría boicotear la cumbre si Cuba no es invitada y si USA insiste en reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El Caricom se reunirá a fines de mayo en Guyana para establecer una postura colectiva sobre el tema.

AMLO busca mantener una “apariencia” de independencia hacia la política de USA, el cual sin embargo, es su principal socio comercial. Aun así, AMLO recalcó que quiere dejar atrás “esa política intervencionista de USA en México” buscando obtener mayor autonomía en su política exterior, enfocándose más en el continente latinoamericano que en ser el patio trasero de USA.

