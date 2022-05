Si Argentina fuese un país lógico ¡Qué oportunidad, gente!

Oportunidades no faltan. Pero también hay un peligro que avanza: USA quiere restringir el trabajo remoto, ya no cree en la globalización, dice que necesita importar todos los recursos humanos posibles. ¿Cómo lograr que los jóvenes argentinos no emigren? En The Wall Street Journal, Julie Bykowicz cuenta que Silicon Valley irá en masa al Capitolio (el Congreso) para advertir que la tendencia del trabajo remoto conducirá a una mayor deslocalización de los empleos de desarrollador de software (programador) y otras tecnologías, a menos que EE. UU. admita a más inmigrantes altamente calificados.