En fiesta armamentista, Vladimir Putin por Henry Kissinger

reconocieron que se beneficiarán del aumento de compras a cargo del Pentágono. Los precios de las acciones de Lockheed, Northrop Grumman y General Dynamics han subido entre 12% y 15% desde el comienzo de la guerra.

Pero el director ejecutivo de Raytheon, Greg Hayes, dijo que ha resultado difícil encontrar nuevas fuentes de titanio que no sean rusas.

Luego, el tan demandado Stinger misil portátil tierra-aire guiado por infrarrojos, necesitará un rediseño electrónico ya que "algunos de los componentes ya no están disponibles comercialmente".

¿Qué es lo que sucede? Que en el mundo post URSS, Rusia se había convertido, tal como lo es China -en especial con sus 'tierras raras'- en proveedores estratégicos de la industria armamentista occidental. La globalización, que acabó cuando Donald Trump embistió contra China, no resolvió ese abastecimiento. Y ahora sucede el conflicto con Rusia.

stinger.jpg Stinger, arma muy distribuida por USA en Ucrania.

La nueva guerra

Stingers y Javelins, ambos misiles lanzados desde el hombro, se han convertido en las armas emblemáticas del conflicto de Ucrania, ya que los soldados del país los emplean para hacer retroceder a las fuerzas rusas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a una planta de Lockheed en Alabama para promocionar el Javelin. Estados Unidos ha enviado más de 5.500 misiles de mano a Ucrania, 25% de sus reservas, según Mark Cancian, un exfuncionario del Pentágono que ahora trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Pero el Stinger tiene un único cliente internacional y EE. UU. no ha comprado esa arma en 18 años. Greg Hayes: "Tenemos un stock muy limitado de material para la producción de Stinger".

Sucede algo similar con el Javelin -misil antitanque portátil que reemplazó al misil antitanque M47 Dragon-: la capacidad de producción des de 2.100 unidades por año, pero Lockheed y Raytheon, que la coproducen, necesitan aumentarla a 4.000 por año para satisfacer la demanda inmediata, dijo el director ejecutivo de Lockheed, Jim Taiclet, al programa 'Face the Nation', de CBS.

Ese aumento podría tomar “un par de años. . . porque tenemos que hacer que nuestra cadena de suministro también se ponga en marcha”, explicó Taiclet.

El Pentágono ordenó 866 Javelin por US$ 207,2 millones en 2021; y quiere 586 por US$ 189,3 millones en 2023.

javelin.jpg Javelin, otro misil portátil, con foco en los blindados, provisto por USA a Ucrania.

Los sistemas de largo alcance tomarán el relevo de los Javelins en la nueva fase de la guerra en Ucrania, a medida que se pasa a un "conflicto más convencional en el este" del país, dijo Greg Sanders, subdirector del Grupo de Iniciativas Industriales de Defensa del CSIS.

Taiclet dijo que anticipa pedidos de misiles de crucero avanzados, equipos para ayudar a controlar el espacio aéreo como aviones de combate F-16 y F-35, así como misiles Patriot y VAD.

En este contexto, USA no cree que habrá un alto el fuego, evidentemente. Y no cree que Rusia consiga doblegar a Ucrania. Pero no todo pasa por Ucrania:

“Hay un cambio de paradigma en curso con respecto a la seguridad nacional y, como resultado, varios aliados se han comprometido a aumentar el gasto en defensa”, dijo Warden, de Northrop Grumman, que espera que las ventas de 2022 oscilen entre US$ 36.200 millones y US$ 36.600 millones contra US$ 35.700 millones de 2021. Pero para 2023 en adelante, los números son mejores para ellos.

Se espera que el presupuesto de Defensa propuesto por la Administración Biden de US$ 773.000 millones para 2023 aumente antes de la aprobación final del Congreso, en decenas de miles de millones de dólares.

USA representó el 38% del gasto mundial en defensa en 2021, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Y no había guerra en Europa Oriental....

El canciller alemán Olaf Scholz dio un vuelco a la política de defensa de décadas de su país al anunciar un fondo militar de 100.000 millones de euros y el compromiso de llevar el gasto al 2% del PBI. En tanto, existe un creciente interés en Suecia y Finlandia para que los países se unan a la OTAN, lo que supone reorganizar sus arsenales.

China

USA se venía armando por el Indo-Pacífico, su teatro prioritario. En su presupuesto, el Pentágono "priorizó las inversiones en capacidades fundamentales que aborden nuestros desafíos tanto de China como de Rusia", dijo al Congreso el subsecretario de Defensa, Michael McCord.

USA iba hacia Asia, ahora es arrastrado a Europa: de la prioridad guerra naval y superbombarderos se pasa a los sistemas terrestres.

Después de la 'Guerra Fría', de 51 contratistas principales del Pentágono se consolidó en 5 empresas altamente diversificadas. En 2020 se quedaron con el 36% de la 'torta' de US$ 421.000 millones de ese año. En 1990, esos 5 tuvieron el 19% de la 'torta'.

kissinger 3.jpg Henry Kissinger.

Henry Kissinger

Más allá del comercio armamentista, la pregunta es: ¿Qué dice la gente que realmente conoce a los protagonistas sobre la posguerra? Es inevitable recurrir a Henry Kissinger.

Esta es la transcripción editada de una conversación entre Henry Kissinger, exsecretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., y Edward Luce, editor nacional de EE. UU. para Financial Times, que tuvo lugar el 7 de mayo en Washington DC:

FT: -Probablemente tengas más experiencia que cualquier persona viva sobre cómo manejar un enfrentamiento entre dos superpotencias con armas nucleares. Pero el lenguaje nuclear de hoy, que proviene de [el presidente ruso Vladimir] Putin, de la gente que lo rodea, ¿dónde ubica eso en términos de la amenaza que enfrentamos hoy?

HK: -Ahora nos enfrentamos a tecnologías en las que la rapidez del intercambio, la sutileza de los inventos, pueden producir niveles de catástrofe que ni siquiera eran imaginables en el pasado. Y lo extraño de la situación actual es que las armas se multiplican en ambos lados y su sofisticación aumenta cada año.

Pero casi no hay discusión a nivel internacional sobre lo que sucedería si las armas realmente se usaran. Mi llamado, en general, de cualquier lado que estés, es que entiendas que ahora estamos viviendo en una Era totalmente nueva, y hemos descuidado ese aspecto. Pero, a medida que la tecnología se expande por el mundo, tal como lo hace inherentemente, la diplomacia y la guerra necesitarán un contenido diferente y eso será un desafío.

FT: -Te has reunido con Putin de 20 a 25 veces. La doctrina nuclear militar rusa es que responderán con armas nucleares si sienten que el régimen está bajo amenaza existencial. ¿Dónde crees que está la 'línea roja' de Putin en esta situación?

HK: -Me he reunido con Putin como estudiante de Asuntos Internacionales aproximadamente 1 vez al año durante un período de quizás 15 años para discusiones estratégicas puramente académicas. Pensé que sus convicciones básicas eran una especie de fe mística en la historia rusa... y que se sintió ofendido, en ese sentido, no por algo de lo que hicimos particularmente al principio, sino por esta enorme brecha que se abrió con Europa y el este. Se sintió ofendido y amenazado porque Rusia estaba amenazada por la absorción de toda esa área en la OTAN. Esto no es excusa, y no hubiera pronosticado un ataque de la magnitud de apoderarse de un país reconocido.

Creo que calculó mal la situación que enfrentó a nivel internacional y obviamente calculó mal las capacidades de Rusia para sostener una situación de semejante envergadura, y cuando llegue el momento de un acuerdo, todos deben tener esto en cuenta: no vamos a volver a la relación anterior sino a una posición para Rusia que será diferente a causa de esto que pasó, y no porque lo exijamos sino porque ellos lo produjeron. Creo que calculó mal la situación que enfrentó a nivel internacional y obviamente calculó mal las capacidades de Rusia para sostener una situación de semejante envergadura, y cuando llegue el momento de un acuerdo, todos deben tener esto en cuenta: no vamos a volver a la relación anterior sino a una posición para Rusia que será diferente a causa de esto que pasó, y no porque lo exijamos sino porque ellos lo produjeron.

FT: -¿Cree que Putin está recibiendo buena información y, si no fuese así, para qué otros errores de cálculo deberíamos estar preparándonos?

HK: -En todas estas crisis, uno tiene que tratar de entender cuál es la 'línea roja' interna para el opuesto... La pregunta obvia es ¿cuánto tiempo continuará esta escalada y cuánto margen hay para una mayor escalada? ¿O ha llegado al límite de su capacidad y tiene que decidir en qué punto la escalada de la guerra ejercerá presión sobre su sociedad al punto de limitar su aptitud para conducir la política internacional como una gran potencia en el futuro?

No tengo ninguna opinión acerca de cuándo llegará a ese punto. Cuando él llegue, ¿escalará pasando a una categoría de armas que en 70 años de su existencia nunca se han utilizado? Si cruza esa línea, será un evento extraordinariamente significativo. Porque no hemos repasado globalmente cuáles serían las próximas líneas divisorias. Una cosa que no podríamos hacer, en mi opinión, es simplemente aceptarlo. No tengo ninguna opinión acerca de cuándo llegará a ese punto. Cuando él llegue, ¿escalará pasando a una categoría de armas que en 70 años de su existencia nunca se han utilizado? Si cruza esa línea, será un evento extraordinariamente significativo. Porque no hemos repasado globalmente cuáles serían las próximas líneas divisorias. Una cosa que no podríamos hacer, en mi opinión, es simplemente aceptarlo.

FT: -Te has reunido muchas veces con [el presidente chino] Xi Jinping y sus predecesores, conoces bien China. ¿Qué lecciones está extrayendo China de esto?

HK: -Sospecho que cualquier líder chino ahora estaría reflexionando sobre cómo evitar meterse en la situación en la que se metió Putin, y cómo estar en una posición en la que, en cualquier crisis que pudiera surgir, la mayor parte del mundo no se volviera contra ellos.

--------------

