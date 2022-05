Desplome de bitcoin y demás criptos ¿Qué dicen los expertos?

Si estas predicciones se cumplen, significa que bitcoin todavía no ha tocado su precio mínimo para este año. Otros analistas, como felixglezjim, creen que a mitad de 2022 se dará su valor más bajo y luego comenzará una tendencia alcista. De este modo, habrá que ver cómo se sigue comportando el mercado en el día a día para ver si esta proyección se da.

Especialistas dan predicciones bajistas para próximos días y alcistas a largo plazo

Distintos especialistas coinciden en que la principal criptomoneda pisará precios más bajos para esta temporada, pero creen que a largo plazo podría subir. Por eso, en medio del miedo que atraviesa el mercado, han mostrado predicciones alcistas para bitcoin.

Muestra de ello es Plan BTC, que dijo:

Los precios de bitcoin de las siguientes semanas serán los que anhelaremos en unos años. Si ves la inversión como un vehículo de riqueza en el largo plazo, yo actuaría en consecuencia Los precios de bitcoin de las siguientes semanas serán los que anhelaremos en unos años. Si ves la inversión como un vehículo de riqueza en el largo plazo, yo actuaría en consecuencia

Quien también ve valor en bitcoin, pese a su caída de precio, es la economista Natalia Motyl:

El valor de bitcoin no está en si vale US$ 30.000 o US$ 100.000, sino en que nos permitirá la libertad financiera y definitiva de los mecanismos corrosivos de empobrecimiento que tienen hoy los gobiernos, ¡así que BTC está siempre barato!, escribió en Twitter. El valor de bitcoin no está en si vale US$ 30.000 o US$ 100.000, sino en que nos permitirá la libertad financiera y definitiva de los mecanismos corrosivos de empobrecimiento que tienen hoy los gobiernos, ¡así que BTC está siempre barato!, escribió en Twitter.

Así también lo manifestó el entusiasta y empresario del ecosistema Camilo Nieto, quien twiteó hoy:

Bitcoin en oferta, ¡a mitad de precio! Sé codicioso cuando los demás tienen miedo… Bitcoin en oferta, ¡a mitad de precio! Sé codicioso cuando los demás tienen miedo…

Precisamente en este momento, la criptomoneda de mayor capitalización de mercado vale 51% menos que el máximo histórico que alcanzó hace seis meses en USD 67.800, el pasado noviembre.

