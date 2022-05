Contra el narco, Trump habría pensado en misiles a México

El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, está por publicar sus memorias "A secret Oath" (Un juramento secreto). El diario The New York Times adelantó que un fragmento del libro relata un episodio de 2020 en el cual el entonces presidente Donald Trump le preguntó si no era posible lanzar misiles a México para "destruir los laboratorios de la droga" y eliminar a los cárteles del narcotráfico.