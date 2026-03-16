El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD Company volvió a captar la atención de los mercados financieros después de que sus acciones registraran un fuerte repunte impulsado por nuevas perspectivas de ventas en Argentina y México. La compañía experimentó una suba del 7,8% en la bolsa de Hong Kong, su mayor avance en más de un año.
BOOM ELÉCTRICO
BYD salta en bolsa casi 8% por mega pedidos desde Argentina y México
La automotriz china BYD repunta 7,8% tras pedidos desde Argentina y México, en una apuesta clave por crecer en América Latina.
Esto sucedió luego de que se conociese que la demanda desde América Latina podría convertirse en un nuevo motor de crecimiento para el gigante asiático, según informó Bloomberg Línea.
El movimiento bursátil refleja el creciente interés de los inversores por la estrategia internacional de BYD. En los últimos años, la empresa aceleró su expansión fuera de China para compensar la intensificación de la competencia en su mercado doméstico, donde marcas locales luchan agresivamente por cuota de mercado en el sector de vehículos eléctricos.
Hay pedidos por 100.000 vehículos a la planta en Brasil
Uno de los factores clave detrás del optimismo reciente fue la noticia de que la planta de BYD en Brasil habría recibido pedidos de exportación por alrededor de 100.000 vehículos destinados a Argentina y México. Según ejecutivos de la compañía, el pedido se dividiría en unas 50.000 unidades para cada país, lo que representa un volumen significativo para la expansión regional de la marca.
El complejo industrial ubicado en el estado brasileño de Bahía se perfila como una pieza estratégica para la presencia de BYD en América Latina. La planta tiene actualmente una capacidad de producción anual de alrededor de 150.000 vehículos, aunque la empresa planea ampliarla progresivamente hasta alcanzar las 600.000 unidades por año, en línea con su ambicioso plan de internacionalización.
La reacción de los mercados
La reacción positiva en los mercados financieros también se explica por el cambio en la narrativa sobre el crecimiento de la compañía. Durante los primeros meses de 2026, las ventas globales de BYD registraron una caída cercana al 36%, hasta unas 400.000 unidades, en gran parte debido a la desaceleración del mercado chino y a una competencia cada vez más intensa entre fabricantes locales.
En ese contexto, las exportaciones se convirtieron en un pilar clave para el futuro de la empresa. Analistas del mercado señalan que la estrategia de expansión internacional podría convertirse en el principal motor de ingresos y rentabilidad en los próximos años, especialmente en regiones emergentes donde la electrificación del transporte recién comienza a acelerarse.
El impacto del aumento en el petróleo
El reciente aumento de los precios del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas, reactivó el interés de consumidores y gobiernos por alternativas de movilidad eléctrica. Según analistas del mercado consultados por Bloomberg Línea, un combustible más caro puede acelerar la adopción de vehículos eléctricos en varios mercados internacionales. Vincent Sun, analista de Morningstar dijo al mismo medio:
Además, la caída en los precios del litio —un componente clave para las baterías— redujo los costos de producción, lo que mejora los márgenes potenciales de los fabricantes de vehículos eléctricos y fortalece su competitividad frente a los autos de combustión interna.
Para los inversores, el repunte reciente de la acción refleja que el futuro de BYD no dependerá exclusivamente del mercado chino, sino de su capacidad para conquistar nuevos territorios. En ese tablero global, América Latina empieza a jugar un papel cada vez más relevante en la carrera por liderar la industria de los vehículos eléctricos.
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