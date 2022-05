Juan Schiaretti hace lo que Alberto no: Conseguir dólares

La independencia que Juan Schiaretti busca demostrar intenta tirar por lo bajo el modelo de “premios” que el kirchnerismo supo instalar en las últimas décadas, con el que concede a los gobernadores propios y castiga a los ajenos. De hecho, el gobernador de Córdoba parece estar hablando directamente a sus pares con este tipo de viajes, demostrando que cualquier jurisdicción debería ser capaz de no depender exclusivamente del Gobierno nacional para seguir ejecutando sus gestiones.

Así las cosas, el poder de Juan Schiaretti parece ir en aumento, y la foto con las autoridades de Kuwait no hará más que contrastar aún más su imagen de estadista con la de un presidente que parece estar completamente perdido en su cargo y aguantando las embestidas de su propio espacio. Lo único que genera dudas es la decisión sobre su futuro, el cual seguramente lo encuentre en las decisiones nacionales, aunque en un puesto que al día de hoy es desconocido.

