Partido Libertario: "Éramos 5, nunca pensamos crecer tanto"

Inevitable preguntarle cómo y cuándo se vinculó a la política en general y a las ideas libertarias en particular.

"La política me atrajo de cuna. Vengo de una familia a la que le importaba el debate y el compromiso. Lo libertario surgió de la lectura". Y cita 2 textos:

'Human Action' (La acción humana), de Ludwig von Mises -"Me voló la cabeza"- y

(La acción humana), de -"Me voló la cabeza"- y 'El Manifiesto Libertario', de Murray N. Rothbard -"Sigo aconsejándolos. El de Mises mejor en inglés, la versión en español tiene problemitas".

El núcleo libertario, según Rothbard, es el Axioma de No Agresión: "Que ningún hombre o grupo de hombres pueden agredir contra la persona o los bienes de nadie."

3 convicciones para entender de qué tratan los libertarios, según Rothbard:

"En contraste con todos los demás pensadores, izquierda, derecha, o intermedio, los libertarios se niegan a dar al Estado la sanción moral de cometer acciones que casi todos están de acuerdo que sería inmoral, ilegal y criminal si fuesen cometidas por cualquier persona o grupo en la sociedad". "El libertario no ve ninguna inconsistencia en ser "izquierdista" en algunos temas y "derechista" en otros. Por el contrario, él ve a su propia posición como virtualmente la única consistente, consistente en nombre de la libertad de cada individuo." "Durante siglos, el Estado (o más estrictamente, las personas que ejercen sus funciones como "miembros del gobierno") ha envuelto su actividad delictiva en altisonante retórica. Durante siglos el Estado ha cometido el asesinato en masa y lo llamó "la guerra"; luego ha ennoblecido la masacre en masa que "la guerra" conlleva. Durante siglos el Estado ha esclavizado a las personas en sus batallones armados y lo llamó "conscripción" en el "servicio nacional". Durante siglos el Estado ha privado a las personas a punta de bayoneta y lo llamó "tributación". De hecho, si desea saber cómo piensan los libertarios respecto al Estado y cualquiera de sus actos, basta con pensar en el Estado como una banda de criminales, y todas las actitudes de los libertarios cobran sentido."

Murray Rothbard.jpg Murray N. Rothbard.

Con Roberto Cachanosky y otros 'liberales' cargando contra Javier Milei -'anarco capitalista'- es oportuno preguntarle: ¿Liberal o libertario?

"Libertario. Pero quiero aclararte que en esta Argentina tan pero tan corrida a la izquierda, liberal y libertario es casi lo mismo".

Urgente24 cree lo mismo y que las diferencias pasan por los egos, las vanidades y las ilusiones no cumplidas de quienes no han logrado, a su pesar, trascender la economía hacia la política.

Acta de nacimiento

En el comienzo -o sea 2018- "el Partido Libertario éramos 5. Nunca pensamos que íbamos a crecer tanto. Teníamos referentes sólo en Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires".

En cambio hoy día hay un proyecto, un plan de expansión "con independencia e igualdad" y un objetivo: "Aprender de los errores cometidos por los partidos tradicionales".

En aquel principio la comunicación era en parte por Facebook pero a la militancia le encantaba utilizar el Slack como app de mensajería para permanecer interconectados.

Javier Milei está en el origen de aquel 2018, y en el crecimiento posterior. En el inicio fueron eventos a los que asistían detrás de Javier Milei y Diego Giacomini, antes que Giacomini cuestionara el ingreso de Milei a la política, decisión que, sin embargo, decidió acompañar con alegría la militancia en pañales del futuro Partido Libertario.

Los eventos comenzaron a resultar más voluminosos, también ocurrieron turbulencias, y entonces nació el sueño nunca concretado de Raúl Biancardi: "Lograr la unidad de todos los liberales y libertarios argentinos". Bueno... así nació Unidos que confluyó hacia con Recrear y Mejorar en Republicanos Unidos... hasta que unos se fueron a Juntos por el Cambio "y nosotros otros objetamos esa decisión".

https://twitter.com/Raul_Biancardi/status/1529960547051048960 Es un honor y un privilegio que la Asamblea Nacional del Partido Libertario me haya elegido como presidente y más aún contando con la compañía de @lilialemoine cómo vicepresidente. Tenemos un enorme desafío por delante pero contamos con la fuerza y la convicción necesaria. pic.twitter.com/4bu677QVF9 — Raul Biancardi (@Raul_Biancardi) May 26, 2022

Precisiones

Biancardi tiene diversas convicciones pero hay una que destaca:

El Partido Libertario no pertenece a nadie porque es de todos. Tampoco las ideas tienen propiedad. Y el debate debe ser puertas adentro, no en la vidriera. El Partido Libertario no pertenece a nadie porque es de todos. Tampoco las ideas tienen propiedad. Y el debate debe ser puertas adentro, no en la vidriera.

¿Qué rescata él del presente? "La instalación de la agenda. Milei ha instalado la agenda libertaria. ¿Quién iba a decir que un día Horacio Rodríguez Larreta iba a hablar, aunque no lo concrete, de bajar impuestos?".

Inevitable preguntarle, en su rol de autoridad partidaria y que en 2023 participará en su 3ra. elección, cómo pueden garantizar la fiscalización nacional al presidenciable Javier Milei.

"Hay organizaciones ciudadanas muy eficientes que han realizado excelentes aportes en el pasado. Por ejemplo, Ser Fiscal es una experiencia exitosa. Luego hay una tarea fundamental por delante que son los acuerdos territoriales porque no te voy a contar que es diferente fiscalizar en el barrio porteño de Recoleta a fiscalizar en los fondos de Florencia Varela, 2do. cordón del GBA. Son ligas diferentes. En estos casos es fundamental establecer colaboraciones con otras fuerzas electorales para cubrirnos mutuamente, que lleguen las boletas, reponer las boletas, fiscalizar el registro de electores, abrir las urnas, contar y recontar, armar el acta de mesa y luego informarlo, etc. etc.".

Ya que estamos con el GBA, es conocido que alcaldes municipales levantan obstáculos al arribo de La Libertad Avanza a sus territorios. El caso de La Matanza supone un desafío pero también lo es el estadio de Lanús. Las negaciones y las cancelaciones obligarán a Milei, quizás, a modificar su mecánica proselitista en el conurbano bonaerense.

Biancardi lo acepta pero también afirma que Milei es dinámico, se reconvierte con facilidad y que los libertarios lo acompañan en ese ejercicio "sin complejos. ¿Te das cuenta que hoy día los partidos tradicionales están visualizando a los libertarios como un rival equivalente? En 2018 nadie se lo imaginaba. Si llegamos hasta aquí ¿por qué vamos a quedarnos aquí?".

Él destaca la honestidad y la eficiencia en el trabajo partidario: "Hay que dar ejemplo tanto en el propio espacio como fuera de él". Y no duda en ponerlo por escrito:

https://twitter.com/Raul_Biancardi/status/1506319878449475590 Chicosssss... Chicossss... Uds son tan buenos que convencen hasta los muertos para que firmen las adhesiones desde el mas alla. No estaban en contra de este tipo de cosas?? Al final siguen demostrando que son mas de lo mismo. #GameOverPL pic.twitter.com/IAP1jPDUeG — Raul Biancardi (@Raul_Biancardi) March 22, 2022

Biancardi también observa que la Argentina es una sociedad personalista pero que entre todos los personalismos hoy destaca el de Javier Milei, y la pregunta obligada es cómo lo convierten eso a fichas de afiliación partidaria. La respuesta obvia es que todavía es marcada la cultura del 'No te metás'.

Mejor lo corrijo, es la cultura del 'No te comprometas'. Es parte de la batalla cultural que hay que dar porque ¿desde dónde reclamás si no te involucrás? En parte, resolver los problemas argentinos reclama cambiar la percepción que los electores tienen de su propio aporte a la política y a la gobernanza. Pero estamos en eso y no nos quejamos. Mejor lo corrijo, es la cultura del 'No te comprometas'. Es parte de la batalla cultural que hay que dar porque ¿desde dónde reclamás si no te involucrás? En parte, resolver los problemas argentinos reclama cambiar la percepción que los electores tienen de su propio aporte a la política y a la gobernanza. Pero estamos en eso y no nos quejamos.

El verdadero problema que tiene hoy día Biancardi se llama 'tiempo': su agenda explota porque entre lo laboral se acelera la articulación del Partido Libertario para el año electoral. De Chubut salta a Tucumán y el siguiente llamado telefónico lo lleva a Rosario y el vértigo no para. La seguimos otro día.

