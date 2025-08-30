Hace algunos años, Karina Milei participó en un programa de juegos conducido por Guido Kaczka con la ilusión de ganar un premio.
RESUMEN AUDIOVISUAL 29/8
¿Por qué son tendencia Karina Milei, Lorenzo Sigaut, Diego Brancatelli y Fátima Florez?
Estuvo acompañada por sus padres, quienes la apoyaron en el set televisivo.
Sorprendió al confesar que en su época de estudiante se consideraba una alumna “apenas regular”.
El ex ministro de Economía de la Nación Lorenzo Sigaut, en 1981, reconocía el fracaso de un dólar bajo para contener la inflación.
Esa historia se repitió con el Plan Primavera de los radicales, el 1 a 1 del menemismo y el dólar de \$ 20 de Macri en 2017.
Como dijo Federico Luppi en *Martín H*: “Argentina es una trampa, nunca va a poder salir de allí"
Diego Brancatelli sorprendió con una autocrítica al asegurar que busca dejar de ser tan confrontativo y cerrar su etapa de aventuras amorosas.
Algunos se preguntan si se trata del “reposo del guerrero” o de una táctica para salir del ojo de la tormenta.
Cachito Castaña, en cambio, nunca creyó en este tipo de súbitas metamorfosis.
Fátima Florez se prepara para su show en Las Vegas con la presencia de Javier Milei. El periodista Marcelo Polino habló sobre los rumores de reconciliación.
El amigo de la artista aclaró que siempre vio muy buena relación y química entre ambos, aunque remarcó que son ellos quienes deben hablar de su vínculo.
Según Polino, como adultos responsables ya no ponen títulos, pero todo indica que podrían volver a apostar al amor.