José Espert, Lio Messi, Karina Milei, Marcela Pagano y Lilia Lemoine hicieron de las suyas

Espert escapó en moto de un acto en Lomas de Zamora; Messi hizo doblete; Pagano se peleó con Lemoine y Karina Milei viajó a Corrientes por la elección del 31/8.

28 de agosto de 2025 - 19:56
Espert, Messi, Lemoine, Pagano y Karina Milei

Lilia Lemoine versus Marcela Pagano

La ex cosplayer y maquilladora intentó tapar a la cámara de TV que enfocaba a su ex compañera de bancada.

Pagano la denunció en vivo y pidió al titular de la Cámara, Martín Milei, que llamara al orden a Lemoine.

La propia Lilia recordó que la vice Victoria Villarruel había hecho algo similar con el presidente Milei antes de una asamblea legislativa.

José Luis Espert escapó en moto de Lomas de Zamora

El economista encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de diputados del 26 de octubre.

Visitó el Gran Buenos Aires acompañado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La jornada terminó con graves incidentes y piedrazos contra el jefe de Estado, tras lo cual Espert se retiró en moto.

La IA predijo cómo se verá Messi cuando llegue a los 1.000 goles

Tras sus dos tantos frente al Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup, la IA se animó a calcular cuándo llegará a esa histórica marca.

Incluso mostró cómo luciría físicamente “la Pulga” en el momento de lograrlo.

Karina Milei visitó Corrientes donde se elige gobernador el 31/8

La Libertad Avanza rechazó aliarse con los hermanos Valdés, al considerar que su candidatura era un caso de nepotismo.

Mientras tanto, a solo una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional se enfrenta al riesgo de una dura derrota.

