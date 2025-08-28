José Espert, Lio Messi, Karina Milei, Marcela Pagano y Lilia Lemoine hicieron de las suyas

Visitó el Gran Buenos Aires acompañado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La jornada terminó con graves incidentes y piedrazos contra el jefe de Estado, tras lo cual Espert se retiró en moto.

Embed - Urgente24 on Instagram: " José Luis Espert encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de diputados del 26 de octubre. Visitó Lomas de Zamora acompañado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La jornada terminó con graves incidentes y piedrazos contra el jefe de Estado, tras lo cual Espert se retiró en moto. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! #JoseLuisEspert #JavierMilei #KarinaMilei #LaLibertadAvanza #ProvinciaDeBuenosAires #Diputados #Elecciones2025 #LomasDeZamora #Incidentes #PolíticaArgentina" View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

La IA predijo cómo se verá Messi cuando llegue a los 1.000 goles

Tras sus dos tantos frente al Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup, la IA se animó a calcular cuándo llegará a esa histórica marca.

Incluso mostró cómo luciría físicamente “la Pulga” en el momento de lograrlo.

Embed - Urgente24 on Instagram: " La inteligencia artificial predijo a qué edad Lionel Messi alcanzará los 1000 goles en su carrera. Tras sus dos tantos frente al Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup, la IA se animó a calcular cuándo llegará a esa histórica marca. Incluso mostró cómo luciría físicamente “la Pulga” en el momento de lograrlo. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! #LionelMessi #Messi1000 #IA #InteligenciaArtificial #LeaguesCup #OrlandoCity #Fútbol #Goles #Historia #Deporte" View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

Karina Milei visitó Corrientes donde se elige gobernador el 31/8

La Libertad Avanza rechazó aliarse con los hermanos Valdés, al considerar que su candidatura era un caso de nepotismo.

Mientras tanto, a solo una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional se enfrenta al riesgo de una dura derrota.