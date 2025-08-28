Karina Milei en retrógrado: Aliado cuestiona posibles contratos de Córdoba con Suizo Argentina

Las preguntas del Frente Cívico se conocieron a pocas horas de que se viralizaran declaraciones del propio Luis Juez, donde exigió respuestas contundentes al presidente respecto al caso que salpicó a todo su círculo cercano. “No hay plata para discapacidad pero si hay plata para las coimas. Mírame a la cara y decime que no es así, que fue una operación. No me quiero equivocar de nuevo, 40 años después”, dijo el cordobés en medios nacionales ante la incertidumbre creciente por la estrategia de silencio que tomó el oficialismo.

Tanto sus declaraciones como los movimientos de su espacio en Córdoba no irían en línea con las exigencias que Karina Milei ha impreso en las alianzas provinciales que el Gobierno nacional concretó de cara a las elecciones legislativas. Entre esas condiciones, se encuentra la de una “lealtad incuestionable” a la figura de la hermana del presidente, algo que fue admitido por otro cordobés como Rodrigo de Loredo, quien mantuvo negociaciones hasta último minuto para sumarse al espacio pero terminó declinando ante tanta exigencia.

Luis Juez 8P.jpg Luis Juez, supuesto aliado de LLA.

Rumbo al 2027

Para Luis Juez, la alianza concretada con La Libertad Avanza en Córdoba implicó un paso más hacia su posible cuarta candidatura a la gobernación en 2027. Con relación directa con el presidente Milei, el senador ex PRO acaparó la línea de diálogo con el oficialismo nacional y aprovechó los problemas de armado para colar su espacio bajo el sello violeta.

Cabe destacar que Luis Juez no será candidato en las próximas elecciones. Su mandato en el Senado se extiende hasta 2027 inclusive.

Sin embargo, sus movimientos visiblemente despegados de la lealtad demandada por la hermana del presidente podrían poner en riesgo un eventual apoyo. Algo que no frenaría al senador en su deseo de alcanzar la gobernación.

