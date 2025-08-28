Karina Milei en retrógrado: Aliado cuestiona posibles contratos de Córdoba con Suizo Argentina

CÓRDOBA. En medio del terremoto político que golpea a Karina Milei por ser protagonista de los audios que revelaron una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los principales aliados del Gobierno nacional en Córdoba avanzó con un cuestionamiento de doble filo. La pregunta apuntó a presuntos contratos que el Gobierno provincial realizó con Droguería Suizo Argentina, la misma empresa apuntada por posibles coimas dirigidas a la secretaria General de la Presidencia.
INOPORTUNO
Karina Milei es el foco de la tormenta por presuntas coimas. A un aliado le importó poco y cuestionó a Córdoba por posibles compras a la Suizo Argentina.
Insólito o no, el señalamiento en cuestión llegó por parte del Frente Cívico de Luis Juez, quien recientemente quedó dentro del esquema oficial de La Libertad Avanza como espacio colaborador para la campaña de cara a octubre. En la Legislatura de Córdoba, los integrantes del espacio instalaron un proyecto para que el oficialismo provincial presente justificaciones sobre los contratos con la empresa de la familia Kovalivker.
En concreto, el bloque del Frente Cívico buscó conocer la forma de contratación para un gasto estimado de 2288 millones de pesos. Para ello, el espacio demandó la presencia del ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, para que dé respuestas sobre dos artículos periodísticos, de los medios Chequeado.com y la Red Ruido, que señalaron la presunta erogación provincial tras conocerse el escándalo nacional.
Luis Juez y una pregunta que expone a Karina Milei
Además, el proyecto del espacio liderado por Luis Juez cuestionó los métodos de compras por la falta de información referida a procedimientos y mecanismos de contratación, como así también la cantidad y variedad de productos que fueron adquiridos, presuntamente, por el Gobierno provincial. Así, se evidenció la búsqueda de irregularidades basado en el caso que inundó la agenda nacional.
Las preguntas del Frente Cívico se conocieron a pocas horas de que se viralizaran declaraciones del propio Luis Juez, donde exigió respuestas contundentes al presidente respecto al caso que salpicó a todo su círculo cercano. “No hay plata para discapacidad pero si hay plata para las coimas. Mírame a la cara y decime que no es así, que fue una operación. No me quiero equivocar de nuevo, 40 años después”, dijo el cordobés en medios nacionales ante la incertidumbre creciente por la estrategia de silencio que tomó el oficialismo.
Tanto sus declaraciones como los movimientos de su espacio en Córdoba no irían en línea con las exigencias que Karina Milei ha impreso en las alianzas provinciales que el Gobierno nacional concretó de cara a las elecciones legislativas. Entre esas condiciones, se encuentra la de una “lealtad incuestionable” a la figura de la hermana del presidente, algo que fue admitido por otro cordobés como Rodrigo de Loredo, quien mantuvo negociaciones hasta último minuto para sumarse al espacio pero terminó declinando ante tanta exigencia.
Rumbo al 2027
Para Luis Juez, la alianza concretada con La Libertad Avanza en Córdoba implicó un paso más hacia su posible cuarta candidatura a la gobernación en 2027. Con relación directa con el presidente Milei, el senador ex PRO acaparó la línea de diálogo con el oficialismo nacional y aprovechó los problemas de armado para colar su espacio bajo el sello violeta.
Cabe destacar que Luis Juez no será candidato en las próximas elecciones. Su mandato en el Senado se extiende hasta 2027 inclusive.
Sin embargo, sus movimientos visiblemente despegados de la lealtad demandada por la hermana del presidente podrían poner en riesgo un eventual apoyo. Algo que no frenaría al senador en su deseo de alcanzar la gobernación.
