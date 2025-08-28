Mario Pergolini reflexionó sobre el rol que asumió su madre en su juventud

La emoción de Mario Pergolini tras volver a la tevé

Es preciso recordar que durante la primera emisión del programa que sale de lunes a viernes por El Trece, Mario Pergolini dejó en claro que se emocionó por su regreso a la pantalla chica.

"Una emoción, la verdad que no pensé que iba a ser tan emocionante. Acá estamos", fueron algunas de las primeras palabras que dijo.

Y agregó: "Yo necesitaba un cierre con la tele o una nueva apertura, no lo sé. Pero acá estamos, tenemos un gran programa para hacerles".

"La verdad que estamos súper entusiasmados. Hemos trabajado mucho para brindarles lo que viene a continuación", sumó expectante.

