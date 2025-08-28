En la noche del miércoles (27/08) Mario Pergolini recibió en su programa Otro día perdido a las actrices Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. Sin embargo, a pesar de la presencia de las artistas, un momento que no pasó desapercibido fue cuando el conductor habló de el rol de su madre sobre todo durante su adolescencia.
"LO ENTENDÍ DE GRANDE"
Mario Pergolini reflexionó sobre el rol que asumió su madre en su juventud
El conductor Mario Pergolini interrumpió su programa para recordar cómo se comportó su familiar cuando era joven y se rodeaba de grandes figuras.
"Mi mamá la verdad que es una mujer que increíblemente lo entendí de grande, es una mujer que me educó con mucha libertad. Pero lo entendí de grande. Siempre pensé que me tenía todo el tiempo encima, todo", comenzó diciendo ante la atenta mirada de sus invitadas.
Y posteriormente siguió: "Pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer dije: 'La verdad esta tipa me dejó volar un montón'. Me sentí prisionero estúpido porque la verdad que no lo fui".
Asimismo, recordó su juventud y al comentar que se fue de su casa cuando tenía alrededor de 20 años señaló que fueron años en los siendo joven se rodeaba con los músicos más reconocidos del país como es el caso de Charly García. "Una vida rara", admitió.
La emoción de Mario Pergolini tras volver a la tevé
Es preciso recordar que durante la primera emisión del programa que sale de lunes a viernes por El Trece, Mario Pergolini dejó en claro que se emocionó por su regreso a la pantalla chica.
"Una emoción, la verdad que no pensé que iba a ser tan emocionante. Acá estamos", fueron algunas de las primeras palabras que dijo.
Y agregó: "Yo necesitaba un cierre con la tele o una nueva apertura, no lo sé. Pero acá estamos, tenemos un gran programa para hacerles".
"La verdad que estamos súper entusiasmados. Hemos trabajado mucho para brindarles lo que viene a continuación", sumó expectante.
