El presidente Javier Milei reaccionó a la violencia registrada en su caravana en Lomas de Zamora con un mensaje dirigido a su Gabinete, en el que aseguró estar “exultante” y con más decisión de intensificar la campaña electoral.
Milei le mandó un mensaje a todo el gabinete tras el ataque en Lomas de Zamora: Qué les dijo
Tras el incidente en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei le mandó un mensaje reflexivo a todos los miembros de su gabinete.
El texto, difundido este jueves 28/08 por la mañana desde la Quinta de Olivos, se conoció horas después de los incidentes ocurridos en la calle Hipólito Yrigoyen, donde manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes contra la camioneta presidencial.
El mensaje de Milei
En su mensaje, Milei vinculó el ataque con la desesperación de la oposición:
“A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados”, escribió.
También recurrió a recuerdos personales y futboleros para relativizar lo ocurrido.
“Habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre”, señaló.
Con ese antecedente, remarcó que no piensa retroceder:
“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña. Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”.
El mensaje cerró con consignas políticas:
“SIGAMOS AVANZANDO.
LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.
KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
Repercusiones por el ataque en Lomas de Zamora
La caravana presidencial en el conurbano terminó interrumpida por los ataques, a pesar del operativo de seguridad que incluyó a Gendarmería, Policía Federal, Bonaerense y la custodia presidencial. Una de las imágenes más difundidas mostró una piedra pasar a escasos centímetros de la cabeza del mandatario.
Por el episodio hubo dos detenidos, aunque uno recuperó la libertad rápidamente. El otro, un joven de 22 años, quedó a disposición de la Justicia Federal acusado de ser quien lanzó uno de los proyectiles.
El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, confirmó que habrá un refuerzo en la seguridad de los próximos actos:
“Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”.
Y agregó: “Habrá que tener un dispositivo de seguridad que nos proteja para que la gente no sea lastimada. Habrá que plantear de manera diferente la campaña, con más seguridad, pero no van a impedir que nosotros recorramos la provincia de Buenos Aires”.
