Milei le mandó un mensaje a todo el gabinete tras el ataque en Lomas de Zamora: Qué les dijo

“Habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre”, señaló.

Con ese antecedente, remarcó que no piensa retroceder:

“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña. Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”.

El mensaje cerró con consignas políticas:

“SIGAMOS AVANZANDO.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Repercusiones por el ataque en Lomas de Zamora

La caravana presidencial en el conurbano terminó interrumpida por los ataques, a pesar del operativo de seguridad que incluyó a Gendarmería, Policía Federal, Bonaerense y la custodia presidencial. Una de las imágenes más difundidas mostró una piedra pasar a escasos centímetros de la cabeza del mandatario.

Por el episodio hubo dos detenidos, aunque uno recuperó la libertad rápidamente. El otro, un joven de 22 años, quedó a disposición de la Justicia Federal acusado de ser quien lanzó uno de los proyectiles.

El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, confirmó que habrá un refuerzo en la seguridad de los próximos actos:

“Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”.

Y agregó: “Habrá que tener un dispositivo de seguridad que nos proteja para que la gente no sea lastimada. Habrá que plantear de manera diferente la campaña, con más seguridad, pero no van a impedir que nosotros recorramos la provincia de Buenos Aires”.

