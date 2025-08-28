urgente24
ACTUALIDAD Guillermo Francos > Javier Milei > Lomas de Zamora

INCIDENTES EN LOMAS

Guillermo Francos contradice a Javier Milei: "No fue intento de magnicidio"

Pese a que Javier Milei compartió varios mensajes que dicen que quisieron matarlo en Lomas de Zamora, el jefe de Gabinete Guillermo Francos no opina lo mismo.

28 de agosto de 2025 - 13:55
El precario escudo de la Policía Federal con el que se intentó proteger a Javier Milei en Lomas de Zamora.

El precario escudo de la Policía Federal con el que se intentó proteger a Javier Milei en Lomas de Zamora.

Captura de pantalla 2025-08-28 132333
Captura de pantalla 2025-08-28 132536

Seguir leyendo

Captura de pantalla 2025-08-28 132627
Captura de pantalla 2025-08-28 133625

Guillermo Francos: "No fue intento de magnicidio"

En una entrevista con Eduardo Feinmann, el jefe de Gabinete fue consultado acerca de si los hechos de violencia de ayer en Lomas de Zamora "calificaría como un intento de magnicidio".

"No, yo no diría que la intención haya sido asesinar al Presidente, creo que fue un acto de violencia irresponsable", respondió Guillermo Francos.

"Pudo haber terminado en eso por el tamaño de la piedra, pero no quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente, sino que fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/radiomitre/status/1961091780037730313&partner=&hide_thread=false

Esta no es la primera vez que Guillermo Francos -quien tiene que salir habitualmente a intentar apagar 'los incendios en el Gobierno'- contradice a Javier Milei. Ya había ocurrido, por ejemplo, en mayo pasado, cuando el jefe de Gabinete desmintió un dato clave que dio Javier Milei para acusar al PRO por el fracaso de Ficha Limpia en el Senado.

------

Otras noticias en Urgente24:

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES