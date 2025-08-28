Guillermo Francos contradice a Javier Milei: "No fue intento de magnicidio"

Guillermo Francos: "No fue intento de magnicidio"

En una entrevista con Eduardo Feinmann, el jefe de Gabinete fue consultado acerca de si los hechos de violencia de ayer en Lomas de Zamora "calificaría como un intento de magnicidio".

"No, yo no diría que la intención haya sido asesinar al Presidente, creo que fue un acto de violencia irresponsable", respondió Guillermo Francos.

"Pudo haber terminado en eso por el tamaño de la piedra, pero no quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente, sino que fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/radiomitre/status/1961091780037730313&partner=&hide_thread=false Guillermo Francos negó que el ataque a Javier Milei haya sido un intento de magnicidio: “Fue un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar”



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/GMQudxbLMT pic.twitter.com/oD4wEutpXj — Radio Mitre (@radiomitre) August 28, 2025

Esta no es la primera vez que Guillermo Francos -quien tiene que salir habitualmente a intentar apagar 'los incendios en el Gobierno'- contradice a Javier Milei. Ya había ocurrido, por ejemplo, en mayo pasado, cuando el jefe de Gabinete desmintió un dato clave que dio Javier Milei para acusar al PRO por el fracaso de Ficha Limpia en el Senado.

------

Otras noticias en Urgente24:

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran