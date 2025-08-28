El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió este jueves (28/08) que hayan intentado matar a Javier Milei en Lomas de Zamora, por los piedrazos arrojados a la caravana. De esa manera, contradijo al propio Presidente, que retuiteó varios mensajes en ese sentido, incluso uno del Subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari.
INCIDENTES EN LOMAS
Guillermo Francos contradice a Javier Milei: "No fue intento de magnicidio"
Pese a que Javier Milei compartió varios mensajes que dicen que quisieron matarlo en Lomas de Zamora, el jefe de Gabinete Guillermo Francos no opina lo mismo.
Guillermo Francos: "No fue intento de magnicidio"
En una entrevista con Eduardo Feinmann, el jefe de Gabinete fue consultado acerca de si los hechos de violencia de ayer en Lomas de Zamora "calificaría como un intento de magnicidio".
"No, yo no diría que la intención haya sido asesinar al Presidente, creo que fue un acto de violencia irresponsable", respondió Guillermo Francos.
"Pudo haber terminado en eso por el tamaño de la piedra, pero no quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente, sino que fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar".
Esta no es la primera vez que Guillermo Francos -quien tiene que salir habitualmente a intentar apagar 'los incendios en el Gobierno'- contradice a Javier Milei. Ya había ocurrido, por ejemplo, en mayo pasado, cuando el jefe de Gabinete desmintió un dato clave que dio Javier Milei para acusar al PRO por el fracaso de Ficha Limpia en el Senado.
------
Otras noticias en Urgente24:
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran