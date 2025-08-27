Javier Milei encabezó esta tarde una caravana por Lomas de Zamora, donde se refirió por primera vez al escándalo por las coimas en ANDIS. La recorrida de campaña terminó con incidentes: algunas personas comenzaron a arrojarle cosas y el vehículo no pudo llegar hasta la plaza. José Luis Espert huyó en una moto.
CARAVANA EN LOMAS
Javier Milei rompió el silencio sobre las coimas (y le arrojaron objetos)
Por 1era. vez desde que estalló el escándalo por coimas, Javier Milei habló del caso durante la caravana en Lomas de Zamora, que terminó con incidentes.
"Todo lo que dijo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", dijo el Presidente a los medios presentes, mientras encabezaba la caravana sobre una camioneta. Se refería a su abogado y desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo, cuyos audios fueron filtrados y desataron escándalo y denuncias.
De esta manera, el Presidente dio por verdaderos los audios -algo que los libertarios venían negando- pero no así su contenido, y apuntó directo contra quien fuera su abogado.
Luego, la situación comenzó a caldearse: algunas personas comenzaron a arrojar objetos hacia la camioneta en la que iban Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja, Espert y otros candidatos libertarios.
En la plaza principal de Lomas de Zamora había una manifestación contra el Presidente, por lo que la caravana decidió terminar abruptamente por cuestiones de seguridad, pero ya era tarde: Javier Milei quedó expuesto a la violencia de algunos manifestantes.
La camioneta pegó media vuelta, luego de solo 2 cuadras de recorrido, y las cámaras de TV mostraron cuando Espert huyó del lugar en una moto.
Luego, hubo enfrentamientos entre manifestantes de ambos lados y la Policía detuvo a algunas personas. Un bochorno total, especialmente en lo que refiere a la seguridad del Presidente.
