Javier Milei rompió el silencio sobre las coimas (y le arrojaron objetos)

En la plaza principal de Lomas de Zamora había una manifestación contra el Presidente, por lo que la caravana decidió terminar abruptamente por cuestiones de seguridad, pero ya era tarde: Javier Milei quedó expuesto a la violencia de algunos manifestantes.

La camioneta pegó media vuelta, luego de solo 2 cuadras de recorrido, y las cámaras de TV mostraron cuando Espert huyó del lugar en una moto.

Así se llevaron a Milei y "El Jefe" Karina por problemas de seguridad en Lomas de Zamora: Espert es trasladado en una moto sin casco.



@todonoticias

Luego, hubo enfrentamientos entre manifestantes de ambos lados y la Policía detuvo a algunas personas. Un bochorno total, especialmente en lo que refiere a la seguridad del Presidente.

El Pueblo rechaza a Milei

Con esta obra de arte lo esperan a Milei en Lomas.

Maravilloso.



Maravilloso. pic.twitter.com/oxkch8SaK3 — PAMPA (@Pampa139) August 27, 2025

