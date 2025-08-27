Córdoba: En medio de ola de despidos, aparece muerto el jefe de RR.HH. de Petroquímica Río Tercero

Conflicto en Río Tercero

En ese sentido, y ante una fuerte crisis de demanda de productos petroquímicos a nivel global, PR3 avanzó con el despido de gran parte de su planta de empleados en los últimos meses. La última reducción apuntó a 124 puestos de trabajo menos, lo que dejó a la planta con menos de la mitad de empleados que tenía en 2024.

Al respecto, el Sindicato Químico y Petroquímicos denunció “una masacre” laboral con los despidos además de la “militarización” de la empresa por la intervención de las fuerzas de seguridad. La tensión llevó a varias jornadas de conflicto, con algunos enfrentamientos físicos entre trabajadores y autoridades.

Según los trabajadores, la empresa no habría respetado los protocolos de despidos según lo previsto por el Ministerio de Trabajo. Además, el avance de la reforma impactaría de lleno en la economía de Río Tercero, una ciudad de 45.000 habitantes que sumaría 300 personas desempleadas de manera directa.

En ese sentido, el intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer, aseguró que la situación escaló por “un combo perfecto”. “Fue un combo perfecto que la llevó casi a la situación de quiebra entre la apertura de las importaciones, seguramente malos manejos y también los convenios colectivos de trabajo que en algunos casos son realmente complicados”, explicó semanas atrás en diálogo con el medio local La Voz.

China y Fabricaciones Militares

La crisis en PR3 se produjo tras un fuerte cambio de las condiciones globales en el principal negocio de la industria: el diisocianato de tolueno. Se trata de un componente clave en la producción de colchones y demás materiales flexibles.

A nivel mundial, el diisocianato de tolueno experimentó una sobreoferta empujada por China. El país asiático se convirtió, con el paso del tiempo, en el mayor productor e inundó los mercados con ofertas de competencia imposible incluso para una fábrica única en Sudamérica como PR3.

A ese inconveniente se sumó la caída de las compras que realizaba la empresa estatal Fabricaciones Militares. La reducción en la actividad de las instalaciones famosas de Río Tercero dejó una tormenta perfecta sobre la industria que avanzó con un agresivo plan de reducción de planta.

