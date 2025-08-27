Los controladores aéreos levantaron un paro pero habría más en septiembre

"Nuevamente, realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto que perjudica directamente a nuestros salarios, a nuestras profesiones y a la aviación en general. Instamos a las autoridades a que tengan la responsabilidad necesaria para negociar de buena fe y sin condicionamientos", añadieron desde ATEPSA.

Usuarios afectados y reclamo

Cabe recordar que el martes pasado, la segunda jornada del paro de controladores aéreos provocó cancelaciones y demoras en los vuelos de todo el país afectando a más de 15.000 pasajeros. Se calcularon pérdidas de entre 1,5 y 2 millones de dólares.

El paro del sábado 30 de agosto impedirá la salida de vuelos en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22.

ATEPSA informó antes del inicio de las medidas de fuerza que el paro responde a reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. Según el gremio, los controladores aéreos enfrentan una falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a sus demandas de actualización de haberes, en un contexto de alta inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Actualmente, reciben un salario que oscila entre los 800 mil y 1,5 millones de pesos para una tarea que denominan como “altamente estresante”, por lo que exigen un importante aumento.

