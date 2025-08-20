Vuelos en rojo: Argentina cae en alerta de OACI en la previa al paro de controladores

A partir de la calificación de OACI, el país quedó en el mismo nivel que Bhutan, Liberia, Ecuador, El Congo, Zimbabwe y Rusia. Se trata de países severamente cuestionados por sus niveles de seguridad según los estándares internacionales.

En abril del 2025, el Gobierno nacional celebró una mejora de 25 puntos en la calificación de la OACI respecto a la seguridad aérea en Argentina. Según los resultados en esa oportunidad, el país mostró un rendimiento por encima del promedio regional y entre los principales países a nivel mundial.

No obstante, algunas turbulencias dentro de la gestión de ANAC y EANA revelaron que los resultados no fueron completamente positivos. Con la salida de numerosos funcionarios en los últimos meses, la recuperación de los estándares internacionales en Argentina quedó nublada entre rumores y nuevas infracciones a nivel documental.

Las eyecciones principales fueron las de Franco Mogetta y Julia Cordero de la Secretaría de Transporte y ANAC respectivamente. Ambos funcionarios habían encarado la normalización del sistema pero quedaron marginados del Gobierno nacional.

Avión 3P.jpg Los controladores abandonarán tareas en distintos horarios entre el 22 y el 30 de agosto.

Turbulencias

En ese sentido, una de ellas fue precisamente para con la OACI, organización que brindó un plazo de 90 días para la presentación de documentación de respaldo sobre las auditorías realizadas sobre el sistema argentino. Algo que fue incumplido por las autoridades de ANAC y percibido como una mala señal por la organización internacional.

Al respecto, la prensa especializada a nivel local consideró que el Gobierno nacional aceleró las comunicaciones de resultados positivos antes de que estos estén realmente concretados. Una cuestión que fue criticada ya que condiciona la percepción del público sobre el mercado aéreo local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/1957904811791204783&partner=&hide_thread=false Ratificamos el inicio de las medidas de fuerza



Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el… pic.twitter.com/zbQnNiqqOU — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) August 19, 2025

