¿Atrasaremos la hora? Debaten si modifican el huso horario en la Argentina

Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4

julio-cobos La modificación del huso horario en la Argentina es un proyecto de Julio Cobos.

Antecedentes de los cambios en la Argentina

En las últimas décadas, la Argentina modificó su huso horario por distintos motivos, como la implementación del horario de verano para ahorrar energía, sobre todo en períodos de crisis energética durante el siglo XX.

Ello, pese a que los especialistas afirman que el huso actual genera efectos negativos en la salud y el rendimiento

En 2007 se sancionó la Ley 26.350, que implementó el sistema de horario de invierno y verano, alternando entre -03 GMT y -02 GMT según la estación. Sin embargo, la aplicación de estos cambios quedó en suspenso en 2009 y la cuestión horaria volvió a depender de decisiones de los gobiernos de turno. De aprobarse el nuevo proyecto, esta ley quedará derogada.

Anteriormente, la Ley 25.155 de 1999 había establecido el horario con cuatro horas de diferencia con el Meridiano de Greenwich, aunque fue derogada poco después.

Estos vaivenes en las decisiones políticas pasaron hace más de 15 años, desde el último ajuste estival, por lo que los argentinos se acostumbraron a vivir con este huso horario (-3 UTC) y, en cierto modo, ello repercute en el ánimo y en la vida de cada individuo generando el denominado jet lag social.

reloj P.jpg Si el proyecto se convierte en ley, habrá que retrasar una hora los relojes.

El jet lag social

Este fenómeno incluye trastornos y menos horas de sueño, desconcentración y depresión, consumo de estimulantes (cigarrillos, alcohol y cafeína), mayor cantidad de accidentes de tránsito y mal desempeño en los exámenes en el caso de los jóvenes y adolescentes, entre otros factores, a causa del adelantamiento de la hora respecto a la luz solar.

Además, se producen horarios más tempranos o tardíos entre las personas en función de la preferencia horaria de cada individuo. Esto es el horario corporal, también conocido como cronotipos, según los especialistas.

Es más, la actividad se reduce en invierno: muchos comercios cierran sus persianas más temprano cuando cae el sol, ante la crisis económica o por cuestiones de seguridad.

En esa línea, según las empresas energéticas, el ahorro podría ser marginal con un cambio de horario. Es decir, "no mueve la aguja". Por lo general, el cambio de horario se debe a un aprovechamiento de la luz solar.

De todas maneras, en 2022 el CONICET presentó un informe en la Legislatura de Mendoza para proponer la adopción del huso UTC -4 en el que se sostiene que este cambio permitiría reducir el consumo de electricidad considerablemente.

