Norte complicado: Scania vuelve a suspender la producción y Tapebicuá está bloqueada

Vale recordar que la planta de Colombres se especializa en la fabricación de cajas de cambio, ejes y otros componentes, y sus envíos al exterior representan alrededor del 15% del total de las exportaciones tucumanas. Además, cuenta con una planta de 600 operarios, más los contratistas.

Luego del problema de los motores contaminantes, VW enfrenta la sanción a Scania: Mucho dinero por la ambición de ganar más dinero. Scania vuelve a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda.

Forestadora Tapebicuá, bloqueada

Por otra parte, en Corrientes, la empresa forestara Tapebicuá, que mantiene suspendido a todo su personal, ofrece pagar sólo el 30% de los salarios, lo que fue rechazado por los trabajadores, que desde el domingo mantienen un bloqueo a los ingresos a la planta.

Es que los trabajadores de la compañía Forestadora Tapebicuá, cuya planta de producción se ubica en Gobernador Virasoro, Corrientes, rechazaron la "propuesta insultante" de la empresa, que mantiene suspendidos a sus 520 operarios y les ofreció pagarles solo un 30% de sus salarios, por lo que resolvieron mantener el acampe frente a la empresa.

"Esta medida de fuerza se llevará a cabo por tiempo indeterminado y es el último recurso que nos queda para defender nuestros puestos de trabajo, el pan de nuestras familias y nuestra dignidad", afirmaron los trabajadores en un comunicado difundido en redes sociales.

El escrito destaca que desde la empresa "pretenden que les regalemos el 70% de nuestro trabajo", y señala que "cuando exigimos que se abran las cuentas (de la empresa) para demostrar la supuesta crisis que argumentan, la respuesta fue un 'no' rotundo".

Los problemas de una de las principales madereras del norte

La Forestadora Tapebicuá, una de las principales madereras del norte argentino, anunció a comienzos de agosto el cese de sus actividades por 30 días y suspendió a los 520 operarios de su planta de producción en Gobernador Virasoro, debido a problemas de liquidez y una importante caída en sus ventas.

Según dijeron fuentes gremiales a la agencia 'Noticias Argentinas', la suspensión de actividades abarca a todas las líneas de aserrado y procesamiento de madera y afecta también a proveedores, contratistas y transportistas de la firma, que ven perjudicada la actividad de un número indeterminado de empleados de estas empresas.

Además, los trabajadores iniciaron un acampe en la puerta del establecimiento pese a un ofrecimiento de la provincia de otorgarles durante dos meses un subsidio de $250.000 y una prorroga de vencimientos con deudas que pudieran tener con el Banco de Corrientes.

image La Forestadora Tapebicuá es una de las principales madereras del norte argentino.

"La realidad es que el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes hasta la fecha no ha convocado a una audiencia de conciliación de carácter urgente, un paso fundamental para mediar en este conflicto y encontrar una salida", dijeron los trabajadores en su comunicado.

La empresa, una de las más importantes de esa región, mantiene una fuerte deuda y aún no abonó los salarios de julio, agosto y el medio aguinaldo, además de haber presentado un expediente de Proceso Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La provincia afirma que busca nuevos inversores

Si embargo, en las últimas horas, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, Mariel Gabur, dio precisiones sobre las acciones del gobierno en la crisis.

La funcionaria confirmó que la gestión provincial está buscando nuevos inversores que se hagan cargo de la explotación de la compañía, ya que sus dueños no tienen intención de continuar con las operaciones.

Además asegura que el gobierno provincial, a través de su cartera, ha brindado asistencia y se ha ocupado de los procedimientos administrativos necesarios para ayudar a la empresa y, en especial, a los 422 empleados afectados por el conflicto. Y habló de las reuniones que han mantenido con los empleados...

También según la ministra de Industria, recientemente se llevó a cabo un encuentro con el gobernador, en el cual los empleados presentaron las medidas de emergencia que necesitaban.

"El gobernador respondió a todas las solicitudes que se hicieron", afirmó Gabur, al asegurar que el rol del Estado es proporcionar "herramientas paliativas" para ayudar a resolver la situación.

Además, sobre la situación de los empleados dijo que algunos se encuentran acampando, mientras que otros están en sus hogares.

Como sea, lo que confirma las palabras de la ministra es que la situación de la Forestadora Tapebicuá es delicada.

Y mientras, la falta de una solución confirmada genera incertidumbre en los trabajadores, que esperan una respuesta urgente para evitar que el conflicto continúe.

