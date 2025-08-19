$Libra: la Justicia de USA levantó el embargo a Hayden Davis y ahora podría girar tokens a Argentina

Los implicados son, además de los Milei, el empresario singapurés Julian Peh (Kip Protocol) y los intermediarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

image $Libra: La jueza Rochon levantó el bloqueo de activos que le habían impuesto a Hayden Davis.

¿Qué ofreció Hayden Mark Davis a la jueza María Servini?

Dijo que podría girar a modo de devolución de los US$ 100 millones que habría acumulado como ganancias en pocas horas.

La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el fiscal federal Eduardo Taiano tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa. Resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una reparación integral del daño.

En un comunicado de prensa, el abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial.

En tanto, la Cámara de Diputados debatirá este tema el miércoles 20/8 en una sesión impulsada por la oposición.