$Libra: la Justicia de USA levantó el embargo a Hayden Davis y ahora podría girar tokens a Argentina

Los fondos asociados a la cripto estafa $Libra han sido desbloqueados por una magistrada federal de Nueva York, Jennifer Rochon.

19 de agosto de 2025 - 22:29
Hayden Davis y el caso $LIBRA

Ahora, el “empresario” Hayden Mark Davis podría transferir a Argentina los casi US$ 500 millones en tokens de $LIBRA que tenía inmovilizados en su billetera: la jueza aceptó un planteo presentado por el CEO de la firma Kelsier Ventures en julio y lo autorizó a retirar US$ 20,8 millones en activos.

El argumento de la funcionaria neoyorquina se basa en que se trató de una “meme coin”. En consecuencia, no era un activo para inversiones reales sino para mera diversión. De esta manera, se revirtió la decisión que había dictado la misma jueza en mayo de 2025 cuando ordenó congelar cerca de US$ 280 millones de las ganancias generadas por la venta de dichos activos. El argumento de la funcionaria neoyorquina se basa en que se trató de una “meme coin”. En consecuencia, no era un activo para inversiones reales sino para mera diversión. De esta manera, se revirtió la decisión que había dictado la misma jueza en mayo de 2025 cuando ordenó congelar cerca de US$ 280 millones de las ganancias generadas por la venta de dichos activos.

Ahora, Davis podría demostrarle a la justicia de Argentina que su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en la “meme coin” entre el 14 y el 15 de febrero en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del presidente Javier Milei.

Sin embargo, en Argentina el planteo fue diferente. No se habló de un activo meramente recreativo. Por el contrario, el Jefe de Estado aseguró que el dinero a invertir sería para apalancar firmas vernáculas para generar desarrollo y crear fuentes de trabajo.

Se estima que la operatoria $Libra, por la que se investiga al mandatario argentino y su hermana Karina, habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores en todo el mundo.

Los implicados son, además de los Milei, el empresario singapurés Julian Peh (Kip Protocol) y los intermediarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

$Libra: La jueza Rochon levantó el bloqueo de activos que le habían impuesto a Hayden Davis.

¿Qué ofreció Hayden Mark Davis a la jueza María Servini?

Dijo que podría girar a modo de devolución de los US$ 100 millones que habría acumulado como ganancias en pocas horas.

La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el fiscal federal Eduardo Taiano tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa. Resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una reparación integral del daño. La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el fiscal federal Eduardo Taiano tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa. Resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una reparación integral del daño.

En un comunicado de prensa, el abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial.

En tanto, la Cámara de Diputados debatirá este tema el miércoles 20/8 en una sesión impulsada por la oposición.

