Maduro convocó a 4,5 millones de milicianos ante la cercanía de tres destructores de USA

“Desde el Norte, el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”.

image Nicolás Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Maduro llamó a conformar más milicias campesinas y obreras

Vamos a avanzar en todos los frentes de manera simultánea para prepararnos. Vamos a ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir para volver a derrotar al imperialismo norteamericano.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza obrera y campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela" cerró el líder venezolano.