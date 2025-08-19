urgente24
MUNDO Nicolás Maduro > USA > Casa Blanca

"FUSILES PARA LA CLASE OBRERA"

Maduro convocó a 4,5 millones de milicianos ante la cercanía de tres destructores de USA

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió: "usaremos todo el poder para frenar el flujo de drogas hacia nuestro país".

19 de agosto de 2025 - 20:54
Nicolás Maduro responde a movilización de naves de USA

Nicolás Maduro responde a movilización de naves de USA

"¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria" bramó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras pedir la movilización de más de 4 millones de efectivos de la Milicia Nacional.

Se trata de una respuesta al despliegue en aguas del Caribe, cerca de la zona marítima venezolana, de tres destructores con 4.000 marines, aviones espía P-8 y submarinos. Las unidades fueron destinadas a combatir el narcotráfico internacional. Se trata de una respuesta al despliegue en aguas del Caribe, cerca de la zona marítima venezolana, de tres destructores con 4.000 marines, aviones espía P-8 y submarinos. Las unidades fueron destinadas a combatir el narcotráfico internacional.

La administración del republicano Donald Trump vinculó al Jefe de Estado caribeño con el llamado “Cartel de los Soles” y puso precio a su cabeza: US$ 50 millones.

Seguir leyendo

El presidente Maduro dijo que también se activarán "todos los mecanismos necesarios" para defender el territorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1957632437036761322&partner=&hide_thread=false

Maduro, cuyas dos reelecciones (2018 y 2024) fueron desconocidas por Estados Unidos por considerar que ambos comicios fueron fraudulentos, indicó:

“Desde el Norte, el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”.

image
Nicol&aacute;s Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino L&oacute;pez

Nicolás Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Maduro llamó a conformar más milicias campesinas y obreras

Vamos a avanzar en todos los frentes de manera simultánea para prepararnos. Vamos a ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir para volver a derrotar al imperialismo norteamericano. Vamos a avanzar en todos los frentes de manera simultánea para prepararnos. Vamos a ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir para volver a derrotar al imperialismo norteamericano.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza obrera y campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela" cerró el líder venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1957878351206453527&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES