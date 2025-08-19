"¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria" bramó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras pedir la movilización de más de 4 millones de efectivos de la Milicia Nacional.
"FUSILES PARA LA CLASE OBRERA"
Maduro convocó a 4,5 millones de milicianos ante la cercanía de tres destructores de USA
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió: "usaremos todo el poder para frenar el flujo de drogas hacia nuestro país".
La administración del republicano Donald Trump vinculó al Jefe de Estado caribeño con el llamado “Cartel de los Soles” y puso precio a su cabeza: US$ 50 millones.
El presidente Maduro dijo que también se activarán "todos los mecanismos necesarios" para defender el territorio.
Maduro, cuyas dos reelecciones (2018 y 2024) fueron desconocidas por Estados Unidos por considerar que ambos comicios fueron fraudulentos, indicó:
“Desde el Norte, el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”.
Maduro llamó a conformar más milicias campesinas y obreras
“¡Fusiles y misiles para la fuerza obrera y campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela" cerró el líder venezolano.