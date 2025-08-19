“Si el ministro de Salud de la Nación está afectado y llora, imaginen cómo se sienten los que se han quedado sin su padre, su madre o su hermano: entre las lágrimas de Mario Lugones y las de las víctimas, me quedó con estas últimas" criticó Eduardo Feinmann.
EN A24 MASACRARON A LUGONES
El ministro de Salud de la Nación fue cuestionado por su inacción en la crisis del fentanilo
Eduardo Feinmann: "Mario Lugones no estuvo a la altura. Es fácil quedarse sentado y decir que el gobierno nacional no tiene nada que ver con el fentanilo”.
Por su parte, su compañero Pablo Rossi se sumó a los cuestionamientos:
“Ha sido deficiente la comunicación sobre este tema. Han vacilado. La semana pasada vimos al doctor Mario Lugones titubeante y lloriqueando en una entrevista televisiva. Usted no es la víctima, ministro. Las afectadas con más de un centenar de familias que han perdido a un pariente”.
“No es posible que no haya reaccionado el ministerio a aclarar y que la vocería de la Casa Rosada haya amenazado al juez de la causa porque querían que detenga a García Furfaro y los dueños de HLB Pharma” añadió el periodista cordobés.
Finalmente, el doctor Claudio Zyn, quien es panelista de A24, añadió: “las medidas que tuvo que tomar fueron insuficientes. Desplazaron a una directora de segunda línea del ANMAT que sigue siendo empleada, simplemente la corrieron de su cargo. Se trata de un remedio muy pobre”.
Alejandro Fantino pidió la renuncia de Mario Lugones
El periodista del canal de streaming Neura apuntó contra el padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo y ministro de Salud de la Nación.
Lo curioso es que mientras hacía una editorial sobre el centenar de muertos por fentanilo contaminado le avisaron desde la producción que alguien estaba llamando para frenarlo.
"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino, quien contó que en una encuesta el 75% de los seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro.
"Mario, agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco", sumó.
Alejandro se preguntó también si a Lugones no le corresponde alguna responsabilidad penal por las muertes del fentanilo.
"No sé, hay que ver. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Ginés González García y tuviste, como dicen los de HLB Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto... Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos".
"Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo, todo cagado", continuó iracundo.