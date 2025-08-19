El ministro de Salud de la Nación fue cuestionado por su inacción en la crisis del fentanilo

fentanilo2.jpeg Fentanilo contaminado y una crisis de salud que puede volverse crisis política

Finalmente, el doctor Claudio Zyn, quien es panelista de A24, añadió: “las medidas que tuvo que tomar fueron insuficientes. Desplazaron a una directora de segunda línea del ANMAT que sigue siendo empleada, simplemente la corrieron de su cargo. Se trata de un remedio muy pobre”.

Alejandro Fantino pidió la renuncia de Mario Lugones

El periodista del canal de streaming Neura apuntó contra el padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo y ministro de Salud de la Nación.

Lo curioso es que mientras hacía una editorial sobre el centenar de muertos por fentanilo contaminado le avisaron desde la producción que alguien estaba llamando para frenarlo.

fentanilo2 El fentanilo suma vìctimas y amenaza el puesto de Mario Lugones, padre del socio de Santiago Caputo

Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé. Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Lo lamento, papá. Lo lamento. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo, que me chupe bien la pija. Así, 'dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija' al que te está llamando. Ida y vuelta, decile. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste más.

"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino, quien contó que en una encuesta el 75% de los seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro.

"Mario, agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco", sumó.

Alejandro se preguntó también si a Lugones no le corresponde alguna responsabilidad penal por las muertes del fentanilo.

"No sé, hay que ver. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Ginés González García y tuviste, como dicen los de HLB Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto... Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos".

El conductor Alejandro Fantino explotó ayer por la noche contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y le pidió que renuncie por el escándalo del fentanilo contaminado. La causa ya contabiliza más de 90 muertos en el país.

"Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo, todo cagado", continuó iracundo.

Lugones, te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil. Lugones, te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil.