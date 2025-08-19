urgente24
EN A24 MASACRARON A LUGONES

El ministro de Salud de la Nación fue cuestionado por su inacción en la crisis del fentanilo

Eduardo Feinmann: "Mario Lugones no estuvo a la altura. Es fácil quedarse sentado y decir que el gobierno nacional no tiene nada que ver con el fentanilo”.

19 de agosto de 2025 - 20:12
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

“Si el ministro de Salud de la Nación está afectado y llora, imaginen cómo se sienten los que se han quedado sin su padre, su madre o su hermano: entre las lágrimas de Mario Lugones y las de las víctimas, me quedó con estas últimas" criticó Eduardo Feinmann.

Yo, en su caso, hubiera salido a los medios y hubiera dicho públicamente quienes fueron los responsables de esta tragedia. Los hubiera echado y los mandaba a la justicia con todas las pruebas posibles. Es más, si hubiera tenido algún tipo de responsabilidad hubiera renunciado. Pero, los funcionarios manejan otros tiempos. Yo, en su caso, hubiera salido a los medios y hubiera dicho públicamente quienes fueron los responsables de esta tragedia. Los hubiera echado y los mandaba a la justicia con todas las pruebas posibles. Es más, si hubiera tenido algún tipo de responsabilidad hubiera renunciado. Pero, los funcionarios manejan otros tiempos.

Por su parte, su compañero Pablo Rossi se sumó a los cuestionamientos:

“Ha sido deficiente la comunicación sobre este tema. Han vacilado. La semana pasada vimos al doctor Mario Lugones titubeante y lloriqueando en una entrevista televisiva. Usted no es la víctima, ministro. Las afectadas con más de un centenar de familias que han perdido a un pariente”.

No es posible que no haya reaccionado el ministerio a aclarar y que la vocería de la Casa Rosada haya amenazado al juez de la causa porque querían que detenga a García Furfaro y los dueños de HLB Pharma” añadió el periodista cordobés.

fentanilo2.jpeg
Fentanilo contaminado y una crisis de salud que puede volverse crisis política

Finalmente, el doctor Claudio Zyn, quien es panelista de A24, añadió: “las medidas que tuvo que tomar fueron insuficientes. Desplazaron a una directora de segunda línea del ANMAT que sigue siendo empleada, simplemente la corrieron de su cargo. Se trata de un remedio muy pobre”.

Alejandro Fantino pidió la renuncia de Mario Lugones

El periodista del canal de streaming Neura apuntó contra el padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo y ministro de Salud de la Nación.

Lo curioso es que mientras hacía una editorial sobre el centenar de muertos por fentanilo contaminado le avisaron desde la producción que alguien estaba llamando para frenarlo.

fentanilo2
El fentanilo suma vìctimas y amenaza el puesto de Mario Lugones, padre del socio de Santiago Caputo

Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé. Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Lo lamento, papá. Lo lamento. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo, que me chupe bien la pija. Así, 'dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija' al que te está llamando. Ida y vuelta, decile. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste más. Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé. Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Lo lamento, papá. Lo lamento. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo, que me chupe bien la pija. Así, 'dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija' al que te está llamando. Ida y vuelta, decile. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste más.

"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino, quien contó que en una encuesta el 75% de los seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro.

"Mario, agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco", sumó.

Alejandro se preguntó también si a Lugones no le corresponde alguna responsabilidad penal por las muertes del fentanilo.

"No sé, hay que ver. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Ginés González García y tuviste, como dicen los de HLB Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto... Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos".

"Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo, todo cagado", continuó iracundo.

Lugones, te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil. Lugones, te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil.

