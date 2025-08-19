Google pagó US$30 millones: Multado por espiar niños a través de YouTube

David contra Goliat: cuando los algoritmos pierden

Los abogados de los demandantes calculan que cada menor afectado podría recibir entre 30 y 60 dólares, una suma ridícula comparada con el valor comercial que Google extrajo de sus datos durante años. Mientras tanto, los letrados se quedarán con hasta 9 millones del acuerdo. La justicia tiene precio, y aparentemente es bastante accesible para quienes manejan los hilos de internet.

Este caso marca un precedente crucial: ya no alcanza con esconderse detrás de términos y condiciones que nadie lee. La era de la impunidad digital llegó a su fin, al menos parcialmente.

YouTube seguirá siendo el parque de diversiones favorito de los chicos, pero ahora sus padres saben que cada clic tiene un precio oculto.

