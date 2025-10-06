Otro nivel: Un joven de 19 años con su startup de IA recibió millones de Google

La batalla por la memoria artificial

La startup cerró una ronda inicial de 2,6 millones de dólares liderada por Susa Ventures, Browder Capital y SF1.vc. Entre los inversores ángeles figuran Logan Kilpatrick de DeepMind, David Cramer de Sentry y el propio Knecht.

Joshua Browder, fundador de DoNotPay y uno de los inversores, quedó impresionado por la velocidad con la que Shah construye productos. "Lo que me impulsó a invertir en él fue la rapidez con la que se mueve", afirmó.

La empresa ya trabaja con clientes como el asistente de escritorio Cluely, el editor de video Montra y el buscador Scira. Incluso colabora con una compañía de robótica para retener memoria visual capturada por robots.

Aunque enfrenta competencia de startups como Letta y Mem0, Shah confía en que su ventaja competitiva será la baja latencia. En un mercado donde cada vez más aplicaciones necesitan una capa de memoria inteligente, Supermemory apuesta a ser la más rápida y versátil.

