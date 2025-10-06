Un adolescente de Bombay está cambiando las reglas del juego en inteligencia artificial. Dhravya Shah, de apenas 19 años, consiguió algo que pocos emprendedores logran en toda su carrera: el respaldo de gigantes como Jeff Dean, director de IA de Google, y ejecutivos de OpenAI y Meta para su startup Supermemory.
'SUPERMEMORY'
Otro nivel: Un joven de 19 años con su startup de IA recibió millones de Google
Este joven creó Supermemory, una startup que permite a las app de inteligencia artificial recordar info como nunca. Google y OpenAI podrían mejorar.
Quizás te interese leer: Sí o No: Rumor de Tesla Pi con internet gratis de Elon Musk amenaza al iPhone
De vender bots a levantar millones con su startup
La compañía, que arrancó como un proyecto semanal mientras Shah estudiaba en la Universidad Estatal de Arizona, resolvió uno de los problemas más críticos de la IA actual: la memoria a largo plazo. Aunque las ventanas de contexto de los modelos crecieron exponencialmente, estos sistemas siguen siendo incapaces de retener información relevante entre diferentes sesiones.
Supermemory funciona como una API universal que extrae "recuerdos" de cualquier tipo de dato no estructurado: correos electrónicos, documentos, videos, chats o archivos PDF. La herramienta crea un gráfico de conocimiento personalizado que permite a las aplicaciones comprender mejor el contexto de cada usuario.
La historia de Shah es vertiginosa. Antes de cumplir los 20, ya había vendido un bot que convertía tuits en capturas de pantalla a la plataforma Hypefury. Con ese dinero se mudó a Estados Unidos y se propuso crear algo nuevo cada semana durante 40 semanas. En una de esas iteraciones nació Supermemory, inicialmente llamada Any Context.
La batalla por la memoria artificial
La startup cerró una ronda inicial de 2,6 millones de dólares liderada por Susa Ventures, Browder Capital y SF1.vc. Entre los inversores ángeles figuran Logan Kilpatrick de DeepMind, David Cramer de Sentry y el propio Knecht.
Joshua Browder, fundador de DoNotPay y uno de los inversores, quedó impresionado por la velocidad con la que Shah construye productos. "Lo que me impulsó a invertir en él fue la rapidez con la que se mueve", afirmó.
La empresa ya trabaja con clientes como el asistente de escritorio Cluely, el editor de video Montra y el buscador Scira. Incluso colabora con una compañía de robótica para retener memoria visual capturada por robots.
Aunque enfrenta competencia de startups como Letta y Mem0, Shah confía en que su ventaja competitiva será la baja latencia. En un mercado donde cada vez más aplicaciones necesitan una capa de memoria inteligente, Supermemory apuesta a ser la más rápida y versátil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios
Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto
La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas
López Murphy, defensor de los contribuyentes de CABA: "Cristina me robó, es una ladrona"