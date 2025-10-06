Selección Argentina: Ex Boca, homenajeado en su club, y busca que lo cite Scaloni

Este fin de semana se jugó el clásico de Portugal entre Porto y Benfica, un encuentro no muy atractivo que terminó empatado sin goles y además con una racha positiva del “Dragao” (7 victorias al hilo). Allí se distinguió a un jugador que fue citado por Scaloni en la fecha de septiembre y antes de Porto jugaba en Boca.
En la previa al clásico portugués entre Porto y Benfica, donde el “Dragao” fue local y el partido finalizó 0 a 0, se les hizo un homenaje a dos futbolistas del equipo local, uno de ellos fue el de Boca que fue citado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de septiembre, aunque no jugó, Alan Varela.
En la previa el club homenajeó a Alan Varela por cumplir 100 partidos con el club. El mediocampista está pasando por un gran momento, el cual le valió la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de septiembre, y ahora busca que lo llamen de la Selección Argentina nuevamente.
El club publicó en sus redes una foto del ex Boca junto a su compañero Pepe, también homenajeado, con el siguiente texto:
“200 partidos para Pepe y 100 para Alan Varela. ¡Gracias por escribir historia en el Dragón!”.
En el clásico ante Benfica el ex Boca jugó cerca de 80 minutos hasta que fue reemplazado, fue amonestado, pero tuvo una gran actuación en su equipo, siendo una de las figuras.
Cabe recordar que Alan Varela llegó a Porto hace dos años desde Boca a cambio de 12 millones de dólares, y ahora llega al centenar de partidos, demostrando como se afianzó entre los titulares. El mediocampista de 24 años tiene futuro largo en Europa.
Lionel Scaloni lo sigue de cerca, es más, lo llamó para la doble fecha de septiembre, aunque no le dio minutos para que debute en Argentina. Ahora el ex mediocampista de Boca busca ir más allá y que lo vuelvan a citar, pero esta vez lo hagan jugar. Algo que no sería tan descabellado si vemos que arrancó la temporada de pruebas de la Selección Argentina, ya que solo le queda la Finalissima como partido oficial antes de comenzar a defender el título de campeón del mundo en Norteamérica.
