Selección Argentina: Ex Boca, homenajeado en su club, y busca que lo cite Scaloni

En el clásico ante Benfica el ex Boca jugó cerca de 80 minutos hasta que fue reemplazado, fue amonestado, pero tuvo una gran actuación en su equipo, siendo una de las figuras.

Cabe recordar que Alan Varela llegó a Porto hace dos años desde Boca a cambio de 12 millones de dólares, y ahora llega al centenar de partidos, demostrando como se afianzó entre los titulares. El mediocampista de 24 años tiene futuro largo en Europa.

Lionel Scaloni lo sigue de cerca, es más, lo llamó para la doble fecha de septiembre, aunque no le dio minutos para que debute en Argentina. Ahora el ex mediocampista de Boca busca ir más allá y que lo vuelvan a citar, pero esta vez lo hagan jugar. Algo que no sería tan descabellado si vemos que arrancó la temporada de pruebas de la Selección Argentina, ya que solo le queda la Finalissima como partido oficial antes de comenzar a defender el título de campeón del mundo en Norteamérica.

