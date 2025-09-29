De qué se trata la tarjeta verde, que complicó a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

image La Selección Argentina venció a Cuba en su debut por el Mundial Sub 20.

Qué es la tarjeta verde

El Football Video Support (FVS) tiene como objetivo evitar las pérdidas de tiempo y ahorrar los costos de implementación que tiene el VAR.

La FIFA prueba en este torneo este novedoso sistema que tiene la participación especial de los entrenadores de cada equipo, quienes son los encargados de pedir la ayuda de la tecnología.

A través de una tarjeta los DT pueden indicar que quieren revisar una jugada en particular. Esta acción tiene que estar vinculada a goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Cada cuerpo técnico tendrá un límite de dos pedidos por partido.

Este nuevo VAR ya fue implementado en algunos torneos menores como la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia, ambas celebrados en 2024.

image Corea del Sur y Ucrania inauguraron la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 tras una dudosa jugada en el área ucraniana.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A : Chile, Egipto, Japón, Nueva Zelanda

: Chile, Egipto, Japón, Nueva Zelanda Grupo B : República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania

: República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania Grupo C : Brasil, México, Marruecos, España

: Brasil, México, Marruecos, España Grupo D : Argentina, Australia, Cuba, Italia

: Argentina, Australia, Cuba, Italia Grupo E : Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica, Estados Unidos

: Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica, Estados Unidos Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega, Arabia Saudita

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

vs. Australia, a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander. 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Más de Golazo24

Leandro Paredes explotó contra Marchesín y lo dejó expuesto en la caída ante Defensa y Justicia

Por Boca Juniors, Juan Pablo Varsky nuevamente en el centro de la polémica

Además de Marcelo Gallardo, cuáles son los ciclos cumplidos en River

Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes

La expulsión de Maxi Salas podría costarle caro a River