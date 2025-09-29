La Selección Argentina venció 3-1 a Cuba en su debut en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Por la primera fecha del Grupo D, el conjunto dirigido por Diego Placente se repuso de dos golpazos y pudo imponerse ante su rival con mucho dominio.
¿INNOVACIÓN O HUMO?
De qué se trata la tarjeta verde, que complicó a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20
La Selección Argentina venció 3x1 a Cuba en el debut por el Mundial Sub20. La tarjeta verde no estuvo ajena a la polémica.
Si bien parecía que el estreno de la Albiceleste en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso empezaba con el pie derecho por la conquista del delantero de Bayer Leverkusen, Alejo Sarco, (3'), todo se complicó en instantes.
Antes de que se cumplieran 10 minutos, Alessio Raballo picó solo tras un envió frontal y, cuando estaba por entrar al área, fue cruzado por Santiago Fernández. El árbitro malayo Nazmi Nasaruddin no sancionó falta en primera instancia, pero tras el aviso del línea cobró infracción fuera del área y expulsó al defensor de Talleres de Córdoba.
De inmediato, Placente le entregó una tarjeta al cuarto juez -la tarjeta verde, reciente implementada por la FIFA- para que revisaran la acción y el árbitro acudió al VAR. No obstante, el colegiado asiático ratificó su fallo, a pesar de que Fernández daba la impresión de disputar el balón en una jugada lícita.
La Selección sintió el golpe y hasta el arquero Barbi tuvo que intervenir para evitar el empate, lo que obligó a Placente a mover el banco: Santino Andino salió y en su lugar ingresó Teo Rodríguez Pagano. Finalmente, más allá del descuento en el cierre del primer tiempo, Argentina se quedó con la victoria gracias al doblete de Sarco y al tanto de Ian Subiabre.
Qué es la tarjeta verde
El Football Video Support (FVS) tiene como objetivo evitar las pérdidas de tiempo y ahorrar los costos de implementación que tiene el VAR.
La FIFA prueba en este torneo este novedoso sistema que tiene la participación especial de los entrenadores de cada equipo, quienes son los encargados de pedir la ayuda de la tecnología.
A través de una tarjeta los DT pueden indicar que quieren revisar una jugada en particular. Esta acción tiene que estar vinculada a goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Cada cuerpo técnico tendrá un límite de dos pedidos por partido.
Este nuevo VAR ya fue implementado en algunos torneos menores como la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia, ambas celebrados en 2024.
Los grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Egipto, Japón, Nueva Zelanda
- Grupo B: República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
- Grupo D: Argentina, Australia, Cuba, Italia
- Grupo E: Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica, Estados Unidos
- Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega, Arabia Saudita
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20
- 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Más de Golazo24
Leandro Paredes explotó contra Marchesín y lo dejó expuesto en la caída ante Defensa y Justicia
Por Boca Juniors, Juan Pablo Varsky nuevamente en el centro de la polémica
Además de Marcelo Gallardo, cuáles son los ciclos cumplidos en River
Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes