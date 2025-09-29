El triple femicidio de La Matanza, que se gestó en Florencio Varela, tiene a todo el país alerta. Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas en un supuesto ajuste de cuentas narco y Alfredo Casero se refirió a este tema que está en boca de todos. Unas palabras que no pasaron desapercibidas.
OTRA VEZ POLÉMICA
Alfredo Casero soltó repudiables dichos sobre el triple femicidio de Florencio Varela
El actor Alfredo Casero se refirió de una manera polémica al triple femicidio de Lara, Brenda y Morena. Unos dichos que no pasaron desapercibidos.
Los dichos de Alfredo Casero son también las deducciones que se escuchan en la calle o se leen en redes sociales. Muchas personas justifican estos tres femicidios por el simple hecho de que las jóvenes "andaban con narcos" o "se prostituían". Ahora bien, si lo dice una persona pública y con llegada como el actor las cosas cambian.
Alfredo Casero y sus dichos sobre el triple femicidio
"Si te metés con narcos pasan estas cosas", dijo en primer lugar Casero en el programa Raro de Laca Stream. Eso no fue todo, ya que hizo un análisis bastante completo y soltó lo que pensaba acerca de estos asesinatos que mantienen en vilo al país.
"Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un iPhone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador", lanzó Alfredo Casero.
En la misma línea, soltó una comparación que dejó a varios espantados: "Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... Es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer", indicó.
Hoy en día se puso en duda la figura de femicidio en estos tres crímenes ya que se habla de un "ajuste de cuentas narco". Lo cierto es que el femicidio no solamente condena los asesinatos a mujeres en vínculos de pareja sino en muchas otras redes como la delincuencia organizada, el narcotráfico o las redes de trata.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Clases 2026: CABA abre inscripciones para alumnos ingresantes
Vuelos complicados: ATE hará asambleas en 21 aeropuertos y habrá demoras
Recordando a $Libra: Hackearon a la Policía Federal y promocionaron una criptomoneda
Triple Crimen & Droga: Brenda, Morena y Lara y el ensañamiento narcocriminal