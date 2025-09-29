Alfredo Casero soltó repudiables dichos sobre el triple femicidio de Florencio Varela

En la misma línea, soltó una comparación que dejó a varios espantados: "Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... Es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer", indicó.

Hoy en día se puso en duda la figura de femicidio en estos tres crímenes ya que se habla de un "ajuste de cuentas narco". Lo cierto es que el femicidio no solamente condena los asesinatos a mujeres en vínculos de pareja sino en muchas otras redes como la delincuencia organizada, el narcotráfico o las redes de trata.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Clases 2026: CABA abre inscripciones para alumnos ingresantes

Vuelos complicados: ATE hará asambleas en 21 aeropuertos y habrá demoras

Recordando a $Libra: Hackearon a la Policía Federal y promocionaron una criptomoneda

Triple Crimen & Droga: Brenda, Morena y Lara y el ensañamiento narcocriminal