Tras la polémica por las retenciones 0, diputados exigen explicaciones sobre exportaciones de granos

El pedido apunta directamente al Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los legisladores buscan precisiones sobre la cantidad de DJVE registradas en el último año, el criterio de aprobación o rechazo y los mecanismos de control para verificar que los exportadores tengan realmente la mercadería que declaran.