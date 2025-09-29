La oposición pide desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con el narcotráfico

“Estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco”.

En la misma línea, la diputada Julia Strada sostuvo que “las pruebas abundan” sobre la relación entre Espert y Machado, mientras que Gabriela Estévez remarcó: “Su sola presencia en ese cargo le quita legitimidad. Cuidemos las instituciones”.

Qué dijo Espert

El diputado de La Libertad Avanza intentó bajar el tono de la polémica y defendió su accionar frente a las revelaciones periodísticas que lo señalan como beneficiario de un financiamiento de 200 mil dólares por parte de Machado en su campaña presidencial de 2019.

“Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión. Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”, declaró Espert en una entrevista con TN.

Además, denunció una “campaña sucia” del kirchnerismo que, según él, se arrastra desde 2021, año en el que Machado fue detenido en los Estados Unidos.

Machado permanece tras las rejas en ese país, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Su nombre reapareció en la escena política argentina luego de que se difundieran documentos y testimonios que lo vincularían con aportes a la campaña de Espert.

Mientras tanto, en el Congreso, crece la presión de la oposición para desplazarlo de la presidencia de Presupuesto, un lugar estratégico en el debate por las cuentas públicas y, sobre todo, en la inminente discusión del Presupuesto 2026.

