Diputados de la oposición redoblaron este lunes 29/09 su ofensiva contra el diputado oficialista José Luis Espert, a quien acusan de mantener la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pese a las denuncias sobre su presunta relación con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
La oposición pide desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con el narcotráfico
Crece la presión de la oposición en el Congreso para desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con un acusado de narcotráfico.
“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, lanzó Germán Martínez, jefe del bloque de UP, en la red social X.
La oposición endurece el reclamo
Desde hace meses, el peronismo viene cuestionando la conducción de Espert en la comisión más sensible del Congreso. En julio, más de 40 diputados presentaron un proyecto de resolución reclamando su salida, argumentando que el economista había bloqueado debates clave y solo abrió el cuerpo legislativo cuando fue emplazado desde el recinto.
“Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo”, apuntó Victoria Tolosa Paz. Y advirtió que la discusión trasciende lo parlamentario:
“Estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco”.
En la misma línea, la diputada Julia Strada sostuvo que “las pruebas abundan” sobre la relación entre Espert y Machado, mientras que Gabriela Estévez remarcó: “Su sola presencia en ese cargo le quita legitimidad. Cuidemos las instituciones”.
Qué dijo Espert
El diputado de La Libertad Avanza intentó bajar el tono de la polémica y defendió su accionar frente a las revelaciones periodísticas que lo señalan como beneficiario de un financiamiento de 200 mil dólares por parte de Machado en su campaña presidencial de 2019.
“Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión. Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”, declaró Espert en una entrevista con TN.
Además, denunció una “campaña sucia” del kirchnerismo que, según él, se arrastra desde 2021, año en el que Machado fue detenido en los Estados Unidos.
Machado permanece tras las rejas en ese país, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Su nombre reapareció en la escena política argentina luego de que se difundieran documentos y testimonios que lo vincularían con aportes a la campaña de Espert.
Mientras tanto, en el Congreso, crece la presión de la oposición para desplazarlo de la presidencia de Presupuesto, un lugar estratégico en el debate por las cuentas públicas y, sobre todo, en la inminente discusión del Presupuesto 2026.
