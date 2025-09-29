'Línea dura' del Partido Demócrata desafía a Donald Trump con 'parar' Yankilandia

En el centro de las demandas demócratas se encuentran los subsidios al seguro médico de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), que se ampliaron en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden.

Algunos republicanos, incluyendo a muchos titulares vulnerables, creen que los créditos reforzados deberían extenderse más allá de la fecha de vencimiento del año actual.

Esta idea está generando un fuerte rechazo por parte de los conservadores de línea dura, varios de los cuales advirtieron a sus líderes durante el fin de semana que no llegaran a un acuerdo sobre los subsidios.

Chuck Schumer. Chuck Schumer.

La visita

Trump se reunirá con los 4 principales líderes del Congreso en la Casa Blanca. La reunión, reprogramada después de que Trump cancelara abruptamente una reunión previa programada con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, la semana pasada, es el avance más significativo hasta la fecha, en semanas.

Él advirtió que si Trump usa la reunión para ganar puntos políticos, los demócratas bloquearían nuevamente un proyecto de ley de financiación del gobierno aprobado por la Cámara de Representantes que debe aprobarse antes del martes a medianoche para evitar un cierre de la Administración federal.

"Si el Presidente en esta reunión se pone a despotricar y a gritarles a los demócratas, a hablar de todas sus supuestas quejas y a decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada. Pero espero que sea una negociación seria", dijo Schumer.

Después de pasar la última semana endureciendo sus posiciones, todos los sectores exhiben cautela:

la reunión podría proporcionar un camino para un giro de último minuto que se aleje del cierre, o

todo será un espejismo mientras Washington DC avanza hacia un abismo de financiación.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que "en esencia, nada ha cambiado".

Sin embargo, dijo esperar que Schumer "vea la luz y escuche la misma voz" que lo llevó a él y a otros 9 demócratas a votar para evitar un cierre en circunstancias similares en marzo.

Schumer y Jeffries, en una declaración conjunta, responsabilizaron a los republicanos: "Estamos decididos a evitar un cierre del gobierno y a abordar la crisis sanitaria republicana. El tiempo se acaba".

Conflicto vs. Tregua

En un intento por ejercer la máxima presión sobre el Senado, los republicanos de la Cámara de Representantes no planifican volver a sesionar hasta después de la fecha límite para la financiación del gobierno, y podrían permanecer fuera de la ciudad hasta la próxima semana.

Es probable que los republicanos del Senado esperen hasta el martes 30/09 para votar de nuevo sobre el proyecto de ley provisional aprobado por la Cámara que permitiría la suspensión de las operaciones federales hasta el 21/11, es el rumor.

Los demócratas, que ya han rechazado esa maniobra, no se han dejado intimidar hasta el momento.

En diciembre de 2018, luego de una reunión en la Sala Oval, Trump les dio a los demócratas un regalo político al asumir públicamente la responsabilidad del cierre de la Administración por sus exigencias de seguridad fronteriza. Hasta ahora, no ha repetido su actuación.

Algunos republicanos mantienen la esperanza de que se pueda evitar un cierre si suficientes demócratas se comprometen a impulsar el proyecto de ley republicano, tal como hicieron en marzo.

Sin embargo, de no ser así, advierten, Trump hará que el cierre sea políticamente doloroso para los demócratas, ya que el Presidente tiene amplio margen para determinar qué agencias y programas cierran y cuáles permanecen abiertos.

"Estaría mucho más preocupado si fuera un Estado (N. de la R.: provincia) demócrata", dijo el senador Roger Marshall (republicano por Kansas), señalando que Trump puede "determinar qué es esencial".

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, lanzó su propio tiro de advertencia la semana pasada, instruyendo a las agencias a elaborar planes para reducciones de personal, o despidos masivos, que irían mucho más allá de los permisos que son típicos de los cierres.

Los agrícolas (votos republicanos)

A muchos legisladores republicanos les preocupan las consecuencias del cierre en sus distritos. Los planes de cierre de las agencias aún no están finalizados.

El representante Adrian Smith (republicano por Nebraska) declaró el viernes que su principal preocupación es mantener el flujo de la compleja red de préstamos agrícolas federales y servicios del USDA hacia los agricultores en caso de que caduque la financiación gubernamental, justo antes del inicio de la temporada de cosecha.

La Casa Blanca está considerando planes para mantener abiertas las oficinas de la Agencia de Servicios Agrícolas de los condados y otros recursos agrícolas disponibles, según funcionarios de Trump. Sin embargo, cualquier interrupción podría retrasar los préstamos y los recursos para los agricultores, que ya se están recuperando de las consecuencias financieras de los aranceles de Trump.

Hasta ahora, los demócratas apuestan a que los republicanos serán los más afectados por cualquier repercusión política.

cierre-capitoliojpeg.webp Otra vez luces rojas para el Presupuesto federal estadounidense por agotar el endeudamiento autorizado por el Congreso.

El seguro médico

Ya existen múltiples propuestas republicanas para mantener los créditos fiscales después del 31/12 y evitar un probable aumento de las primas que provocaría la pérdida del seguro médico de millones de personas.

Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes apoya una prórroga 'limpia' de 1 año.

La senadora Lisa Murkowski (republicana por Alaska) ha propuesto una prórroga de 2 años como parte de un proyecto de ley independiente o una prórroga más corta de un año vinculada a la financiación del gobierno.

El líder del Senado añadió que será necesario modificar los subsidios para ganar votos republicanos, posiblemente mediante nuevos límites de ingresos o una redacción que evite posibles fraudes.

Lo que complica las cosas es que los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado no han articulado una posición unificada sobre lo que necesitarían específicamente para respaldar el proyecto de ley de financiación provisional liderado por el Partido Republicano.

Jeffries adoptó una nueva postura la semana pasada al declarar que cualquier acuerdo de gasto no solo debía incluir la atención médica, sino que también debía ser "irrefutable y estar incluido en la legislación". Esto parece descartar la posibilidad de una salida si los republicanos solo accedieran a iniciar las negociaciones sobre un acuerdo sobre la atención médica con una fecha límite más adelante en el año, como condición para que los demócratas aceptaran el plan republicano actual de mantener el gobierno en funcionamiento.

Mientras tanto, los demócratas del Senado se han unido bajo un principio simple: los republicanos deben dialogar con los demócratas si quieren sus votos.

"Nunca dijimos que teníamos que tener todo y que todo es una línea roja", dijo a los periodistas la senadora Amy Klobuchar, la demócrata N° 3 del Senado, y agregó que no iba a negociar a través de una llamada de Zoom.

