El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tropas en Portland, Oregón, con el argumento de proteger instalaciones de inmigración frente a supuestos de “terrorismo doméstico”. La medida, que incluye la autorización de usar “toda la fuerza si es necesario”, generó un fuerte rechazo de autoridades locales y reabrió viejas tensiones políticas, según Reuters.
SHOW MUST GO ON
Trump despliega militares en Portland por "prácticas de terrorismo" en instalaciones de migrantes
Autoridades locales acusan a Donald Trump de montar un espectáculo y rechazan que exista terrorismo en instalaciones migratorias
Montaje para espectáculo
Trump afirmó que instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a movilizar todas las tropas necesarias para proteger a Portland y a las instalaciones de ICE. El alcalde Keith Wilson respondió que “el número de tropas necesarias es cero” y acusó al presidente de montar un “gran espectáculo” que no responde a ninguna amenaza real.
El senador Ron Wyden advirtió que Trump podría estar repitiendo “el manual de 2020”, cuando protestas por el asesinato de George Floyd se intensificaron tras la llegada de tropas federales a Portland. La gobernadora Tina Kotek pidió información a la Casa Blanca y aseguró que la ciudad se mantiene segura y tranquila.
Las declaraciones presidenciales dejaron dudas sobre si el despliegue permitiría el uso de fuerza letal. El Pentágono aclaró que está listo para movilizar personal militar, aunque no especificó si se tratará de Guardia Nacional, tropas activas o una combinación de ambas. ICE, por su parte, insistió en que sus instalaciones deben ser protegidas.
El clima de tensión se suma a recientes hechos violentos, como un tiroteo en Dallas contra una sede de inmigración, y a las protestas frente a centros de detención en Chicago, Nueva York y otras ciudades. El viernes, en Broadview, agentes del ICE usaron gas lacrimógeno contra manifestantes.
Terrorismo en Antifa
Trump calificó a los manifestantes en Portland como “agitadores profesionales y anarquistas” y reiteró que Antifa es una organización terrorista doméstica, pese a que las autoridades no han registrado incidentes terroristas vinculados al movimiento. El antecedente más notorio fue en 2020, cuando un simpatizante mató a un miembro de la extrema derecha Patriot Prayer, informó Reuters.
El mandatario ha convertido el crimen y la inmigración en ejes de su gestión, apuntando a ciudades gobernadas por demócratas. Aunque las estadísticas muestran una baja en delitos violentos, sus políticas han generado protestas y acusaciones de criminalizar a comunidades migrantes sin antecedentes penales.
Más noticias en Urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos
Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'