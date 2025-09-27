Trump despliega militares en Portland por "prácticas de terrorismo" en instalaciones de migrantes

Las declaraciones presidenciales dejaron dudas sobre si el despliegue permitiría el uso de fuerza letal. El Pentágono aclaró que está listo para movilizar personal militar, aunque no especificó si se tratará de Guardia Nacional, tropas activas o una combinación de ambas. ICE, por su parte, insistió en que sus instalaciones deben ser protegidas.

El clima de tensión se suma a recientes hechos violentos, como un tiroteo en Dallas contra una sede de inmigración, y a las protestas frente a centros de detención en Chicago, Nueva York y otras ciudades. El viernes, en Broadview, agentes del ICE usaron gas lacrimógeno contra manifestantes.

Terrorismo en Antifa

Trump calificó a los manifestantes en Portland como “agitadores profesionales y anarquistas” y reiteró que Antifa es una organización terrorista doméstica, pese a que las autoridades no han registrado incidentes terroristas vinculados al movimiento. El antecedente más notorio fue en 2020, cuando un simpatizante mató a un miembro de la extrema derecha Patriot Prayer, informó Reuters.

El mandatario ha convertido el crimen y la inmigración en ejes de su gestión, apuntando a ciudades gobernadas por demócratas. Aunque las estadísticas muestran una baja en delitos violentos, sus políticas han generado protestas y acusaciones de criminalizar a comunidades migrantes sin antecedentes penales.

