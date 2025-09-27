En el Servicio Penitenciario Federal de la Argentina se informó que existe un total de 12.000 personas detenidas, de las cuales casi 2.000 son extranjeras: eso contrasta con el peso demográfico que tienen los no nacidos en Argentina sobre el conjunto ya que según el Censo 2022 son 4,2 % del total de la población (1,9 millones).
FRONTERAS POROSAS
Preocupa participación de extranjeros en delitos: suman 16% de internos en cárceles federales
En el triple crimen de Florencio Varela acusan a varios narcos peruanos. En el caso de Pampita, fueron 6 chilenos, un colombiano y un venezolano.
¿Cómo evolucionó la cantidad de expulsiones de extranjeros?
Si se analizan los datos desde la pandemia vemos un aumento:
-En 2020, con 424 expulsiones a lo largo del año, el promedio fue de 1,16 por día.
-En 2021, subió a 1,42
-En 2022, 1,1 expulsiones por día,
-En 2023, se ubicó en 1,21.
-En 2024, se saltó a 620 expulsiones en todo el año y un promedio de 1,69 diarias.
-En 2025, 1,74 por día, un número récord.
Los privados y privadas de la libertad que nacieron en países de la región llegaron desde:
-38% proviene de Paraguay, mayormente por casos de marihuana
-19%, de Perú, por casos de cocaína
-16%, de Bolivia, por casos de cocaína.
Estas 3 nacionalidades en conjunto representan alrededor del 70% del total de la población extranjera recluida.
Año tras año, viene creciendo también la cantidad de chilenos tras las rejas. No se relaciona este fenómeno con la situación económica del vecino país sino con la eficiencia e intransigencia de Carabineros, considera la tercera mejor policía el mundo, solamente detrás de las fuerzas de Finlandia y Nueva Zelanda. A diferencia de las naciones que integran el nombrado “podio”, los chilenos se dedican al robo de autos o de propiedades.
¿A qué se debe la mayor presencia de malvivientes ingresados desde el exterior?
-Falta de efectivos controles migratorios en Argentina
-Explosión del tráfico de estupefacientes en los últimos años.
-Ineficiencia policial muy marcada.
Robo a Pampita Ardohain: fueron 8 extranjeros
Los malvivientes ingresaron a la casa de la modelo en Barrio Parque y se llevaron una cuantiosa suma de dinero.
Se trató de 6 chilenos, un venezolano y un colombiano.
Carolina negó que en su casa existieran documentos importantes de su exmarido, Roberto García Moritán, y alejó la posibilidad de una intencionalidad política.
Triple crimen de Florencio Varela: detienen narcos peruanos y bolivianos
Los cuerpos de 3 muchachas fueron encontrados el miércoles 24/9 por la madrugada en una vivienda intrusada en el partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.
El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, así lo definió.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”,
Por otra parte, el viernes 26/9 detuvieron en Bolivia a uno de los sospechosos del atroz múltiple femicidio en Florencio Varela.
Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de ese país. Lo atraparon en la ciudad de Villazón, cerca de la frontera con Argentina.
Es propietario de uno de los vehículos vinculados a los crímenes. Se trata de un VW Fox que hizo de “escolta” de la Chevrolet Trucker que llevó al cadalso a las jóvenes Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
Sotacuro fue hallado y detenido en el Hostal Villazón, desde donde lo trasladaron a dependencias policiales para su resguardo y a fin de realizar el trámite de extradición.
La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina.
Por el crimen, ya había 4 detenidos:
-Magalí Celeste González Guerrero (28),
-Andrés Maximiliano Parra (18),
-Iara Daniela Ibarra (19)
-Miguel Ángel Villanueva Silva (27).
Todos fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero. No declararon ante la justicia pero 2 de ellos confesaron ante las autoridades de la policía bonaerense.
Las 10 medidas conta los narcos que NO toma Milei
Ante la explosión del tráfico de estupefacientes, la Casa Rosada debería toma una serie de medidas disuasorias y represivas para detener la escalada…. pero no lo hace.
1-Comprar aviones de intercepción para frenar las “trazas” nocturnas de las aeronaves narcos.
2-Incorporar para toda la frontera Norte (Bolivia y Paraguay) una red de Radares 3 D, capaces de detectar intrusos aéreos, aunque tengan su transponder apagado.
3-Dotar a todas las fuerzas fronterizas de potentes scanners capaces de separar orgánico de inorgánico con el fin de encontrar drogas.
4-Equipar a Gendarmería y Prefectura (que a menudo están trabajando a miles de kilómetros de las fronteras) de lo último en materia de teléfonos satelitales para las montañas, unidades de visión infrarroja nocturna, camionetas 4x4 de última generación y armamento sofisticado de asalto. Cabe destacar que los carteles de la droga cuentan con todo lo enumerado.
5-Controlar la hidrovía con lanchas de gran velocidad. Apenas hay 2 y en desuso para cubrir 3.200 kilómetros de vías navegables.
6-Impulsar fuertes campañas de prevención del consumo problemático. La última es de los años 90 en el siglo pasado: “Fleco y Male”.
7-Invertir todo lo necesario en grupos de prevención del lavado de dinero como la UIF (unidad de investigaciones financieras) con el fin de perseguir el producto de los ilícitos.
8-Crear un FBI local, con el fin de que una estructura súper profesional sea capaz de intervenir en los casos federales más conmocionantes.
9-Diseñar un departamento similar a la DEA de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration). Es la única forma de enfrentarse con éxito a enemigos que, a menudo, responden a organizaciones mafiosas transnacionales.
10-Implementar, como en Inglaterra, la “delación premiada y anónima”. Simplemente, el “soplón” informa sin dar a conocer su nombre la existencia de bunkers, dealers o tranzas. Luego, aporta un código alfanumérico que inventó. Si los procedimientos son exitosos, el “buche” se presenta en una suerte de Pago Fácil y Rapipago para cobrar por su aporte sin necesidad de revelar su identidad. Basta con repetir la contraseña creada.
Resumiendo: está casi todo inventado.
¿Habrá un “caldo de cultivo” que genere la irrupción de un operativo “Tolerancia Cero” como el que diseñó el Manhattan Institute tras la deriva insostenible de Nueva York en los años 90?
Por ahora, no hay ningún voluntario a la vista.