Triple crimen de Florencio Varela: Cómo la entrevista a Lara Gutiérrez lo anticipó

Esa entrevista, que se viralizó tras la tragedia, es un documento de valor periodístico innegable. La voz de Lara, apenas un mes antes de su muerte, revela cómo las jóvenes en situación vulnerable pueden ser utilizadas para limpiar las responsabilidades de otros. La pregunta que queda flotando es qué tanto sabían las instituciones, y qué tanto podían proteger a quienes ya estaban marcadas por la violencia y el abandono social.

Florencio Varela: un crimen que revela el poder del narco

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas asesinadas en una casa de Florencio Varela, víctimas de una violencia tan extrema que las autopsias describen amputación de dedos, fracturas y aplastamiento de cráneo.

image Las tres jóvenes fueron asesinadas con extrema violencia, y el crimen fue transmitido en redes. El caso revela abandono social y la actuación de bandas narco en el Conurbano.

La causa tiene cuatro detenidos: dos parejas, una argentina y otra peruana, mientras que el líder de la banda, un joven peruano de 23 años apodado "Pequeño J" o "Julito", sigue prófugo. Y los asesinos transmitieron parte del crimen en vivo por redes sociales: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga", se lo oía a decir al jefe narco.

En medio de toda la investigación, la hermana de Lara, Agostina, sufrió incluso un ataque a balazos en su casa y respondió con un mensaje desgarrador en Instagram: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana. Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Yo también la perdí a mi hermana".

image

Este triple femicidio es la muestra brutal de cómo la vulnerabilidad de los jóvenes en el Conurbano se cruza con el narcotráfico, la violencia y la falta de protección institucional. La voz de Lara muestra que detrás de los titulares hay vidas que gritan por justicia, y que la sociedad todavía no terminó de entender el tamaño del abandono que permitió que esto ocurriera.

