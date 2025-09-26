Hace apenas 40 días, Lara Gutiérrez habló en televisión negando vínculos con redes de trata, en una entrevista que hoy suena trágicamente anticipatoria. El femicidio que terminó con su vida y la de otras dos jóvenes en Florencio Varela convirtió aquel encuentro en un escalofriante documento sobre el crimen y la violencia que acecha a adolescentes vulnerables en el Conurbano.
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Triple crimen de Florencio Varela: Cómo la entrevista a Lara Gutiérrez lo anticipó
La charla que dio Lara en TV días antes de ser asesinada reveló pistas ignoradas sobre lo que ocurriría en Florencio Varela: un femicidio que nadie vio venir.
Las palabras de Lara que anticiparon el femicidio
El testimonio que Lara dio a Mauro Szeta y el equipo de América TV en el programa Lape Club Social este miércoles 24/09 se vuelve escalofriante al revisarlo después del crimen. La joven apareció al final de la nota diciendo: "Yo necesito manifestar que no trabajamos para nadie, que no hay menores involucradas, que no es una red de trata".
Cuando Szeta le preguntó su edad, respondió: "20, yo tengo 20". Nadie podía comprobarlo entonces, y recién tras el hallazgo de los cuerpos se confirmó que tenía 15 años. Además, en la entrevista Lara agregó: "Somos cuentapropistas, no estamos bajo ningún jefe", y explicó que solo salían a la calle por necesidad.
Según Szeta, "lo que pensamos ahora es que en aquella oportunidad las mandaron a hablar para desvincular su actividad de cualquier jefe narco o red de trata". La joven intentó despegarse de un mundo que, claramente, no la cuidaba, y hoy suena más como un grito silencioso de ayuda.
Esa entrevista, que se viralizó tras la tragedia, es un documento de valor periodístico innegable. La voz de Lara, apenas un mes antes de su muerte, revela cómo las jóvenes en situación vulnerable pueden ser utilizadas para limpiar las responsabilidades de otros. La pregunta que queda flotando es qué tanto sabían las instituciones, y qué tanto podían proteger a quienes ya estaban marcadas por la violencia y el abandono social.
Florencio Varela: un crimen que revela el poder del narco
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas asesinadas en una casa de Florencio Varela, víctimas de una violencia tan extrema que las autopsias describen amputación de dedos, fracturas y aplastamiento de cráneo.
La causa tiene cuatro detenidos: dos parejas, una argentina y otra peruana, mientras que el líder de la banda, un joven peruano de 23 años apodado "Pequeño J" o "Julito", sigue prófugo. Y los asesinos transmitieron parte del crimen en vivo por redes sociales: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga", se lo oía a decir al jefe narco.
En medio de toda la investigación, la hermana de Lara, Agostina, sufrió incluso un ataque a balazos en su casa y respondió con un mensaje desgarrador en Instagram: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana. Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Yo también la perdí a mi hermana".
Este triple femicidio es la muestra brutal de cómo la vulnerabilidad de los jóvenes en el Conurbano se cruza con el narcotráfico, la violencia y la falta de protección institucional. La voz de Lara muestra que detrás de los titulares hay vidas que gritan por justicia, y que la sociedad todavía no terminó de entender el tamaño del abandono que permitió que esto ocurriera.
