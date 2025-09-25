Según una investigación de A24 (Wi-Fi), Miguel Ángel Villanueva Silva (25) y Magalí Celeste González Guerrero (28) estaban en un hotel alojamiento de Florencio Varela el martes 23 de septiembre, 3 días después de los homicidios, cuando fueron detenidos por la policía bonaerense
TRIPLE CRIMEN
Florencio Varela: ¿Qué roles cumplieron los 4 detenidos por matar a Brenda, Morena y Lara?
Al jefe narco que ordenó los crímenes de Florencio Varela le dicen Pequeño J, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana. Està prófugo de la justicia argentina.
La chica que estaba limpiando la “casa del horror” con lavandina por las manchas de sangre que existían fue la que confirmó la ubicación de la pareja en el motel “Cat”, a pocas cuadras del escenario primario.
Los dos nombrados se negaron a declarar en la justicia pero, ante efectivos de la bonaerense, reconocieron en un primer momento que Miguel Ángel, también de nacionalidad peruana, fue quien filmó todo lo ocurrido en el interior de la vivienda.
Se sabía de antemano que las iban a ejecutar. Las 3 mujeres fueron atadas con cintas y “Pequeño J” armó la movida en las redes sociales y ordena a Villanueva Silva a comenzar a grabar los tormentos.
Lo que siguió fue inenarrable: gritos desgarradores, sangre en toda la casa, sadismo inédito y mutilaciones seriales a cada una de las mujeres.
Confesión ante la policía bonaerense
La pareja de Miguel Ángel, Magalí Villanueva, reconoció a “Pequeño J” como “el jefe”, a pesar de que no es un jefe narco reconocido en le mundo del hampa local.
Las víctimas habían conocido a la organización en distintas fiestas en Flores, CABA.
Las engañaron diciéndoles que les iban a pagar US$ 300 a cada una para sumarse a una supuesta fiesta con miembros de la organización.