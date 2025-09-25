Florencio Varela: ¿Qué roles cumplieron los 4 detenidos por matar a Brenda, Morena y Lara?

Explicó que se trató de la venganza de un jefe narco que acusaba a las jóvenes de haberse quedado con algo de su propiedad. “El que me roba, termina así” habría dicho “Pequeño J” durante una transmisión de Instagram para 45 de sus lugartenientes.

Se sabía de antemano que las iban a ejecutar. Las 3 mujeres fueron atadas con cintas y “Pequeño J” armó la movida en las redes sociales y ordena a Villanueva Silva a comenzar a grabar los tormentos.

Lo que siguió fue inenarrable: gritos desgarradores, sangre en toda la casa, sadismo inédito y mutilaciones seriales a cada una de las mujeres.

Confesión ante la policía bonaerense

La pareja de Miguel Ángel, Magalí Villanueva, reconoció a “Pequeño J” como “el jefe”, a pesar de que no es un jefe narco reconocido en le mundo del hampa local.

Las víctimas habían conocido a la organización en distintas fiestas en Flores, CABA.

Las engañaron diciéndoles que les iban a pagar US$ 300 a cada una para sumarse a una supuesta fiesta con miembros de la organización.

La policía llegó al sitio de los crímenes recién el martes 23/9 por la noche. Pronto, encontraron los 3 cadáveres enterrados en el pozo que habían cavado el viernes 19/9. La data de la muertes va desde las 2 hasta las 5 de la mañana del sábado 20/9. La policía llegó al sitio de los crímenes recién el martes 23/9 por la noche. Pronto, encontraron los 3 cadáveres enterrados en el pozo que habían cavado el viernes 19/9. La data de la muertes va desde las 2 hasta las 5 de la mañana del sábado 20/9.