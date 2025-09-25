¿Dónde debo guardar el condón para que no se dañe?

Y es que, guardar los preservativos en un lugar incorrecto, puede aumentar el riesgo de que el condón se deteriore, dañe, rompa o que no funcione como debe ser.

Todo esto puede reducir significativamente las posibilidades de protección del condón, hacer que sea menos efectivo e incluso disminuir su vida útil.

¿Dónde guardar un condón para que no se dañe?

Para mantener los condones seguros, hay que elegir el lugar adecuado para guardarlos. En general, los expertos dicen que es mejor guardar los condones en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol y del calor.

También es recomendable guardarlos en un lugar donde nadie más pueda encontrarlos, como los niños.

Algunos lugares para guardar los condones pueden ser dentro de un bolso en tu armario, en un cajón cerrado junto a la cama, y hasta en un estuche especial para condones. Sí, existen.

Pero, siempre recuerda tenerlos a la mano.

“El uso eficaz de condones se basa en tenerlos a mano cuando los necesites”, indica la Asociación Americana de Salud sexual (ASHA).

“Por eso, es una excelente idea guardarlos en cajones de tu casa o en un recipiente en la puerta”, agregan.

Asimismo, la ASHA recomienda que, “cuando uses un condón para tener relaciones sexuales, simplemente revísalo rápidamente y asegúrate de que el paquete no tenga agujeros”.

¿Puedo guardar los condones en la billetera?

Guardar los condones en la billetera es un hábito muy común, lo mismo que dejarlos en el coche, sin embargo, los expertos dicen que puede que no sea buena idea.

“El coche y la cartera no son buenos lugares para guardar condones, ya que suelen calentarse demasiado”, indica la ASHA.

“Los condones se guardan mejor en lugares frescos y secos ”, agregan.

De todas maneras, si lleva condones en su billetera, debe asegurarse de que no permanezcan ahí por mucho tiempo.

MedlinePlus lo dice: “No lleve condones en la billetera durante largos períodos. Reemplácelos periódicamente. El uso y el desgaste pueden hacer que se formen pequeños orificios en el condón”.

“No obstante, es preferible usar un condón que ha estado mucho tiempo en su billetera que no usar ninguno en absoluto”, añaden. Como dicen por ahí: “Más vale prevenir que curar”.

