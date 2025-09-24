¿Por qué tengo sueño después del sexo?

La periodista científica y autora Melinda Wenner Moyer cree que sí existe diferencias en cuanto al sexo sobre el hecho de quedarse dormidos luego de la actividad sexual.

"Aunque las mujeres a veces sienten sueño después del sexo, el fenómeno parece ser más pronunciado en los hombres", escribió para Live Science.

¿Por qué el sexo da sueño?

Hay varios factores que pueden influir en la sensación de somnolencia luego del sexo.

Uno de los factores es que a menudo las relaciones sexuales son agotadoras, probablemente más para el hombre que para la mujer, aunque esto ciertamente puede variar, dice Wenner.

Asimismo, "investigaciones realizadas con tomografías por emisión de positrones (TEP) han demostrado que, para alcanzar el orgasmo, un requisito fundamental es liberarse del miedo y la ansiedad. Esto también suele ser relajante y podría explicar la tendencia a dormitar", indica la experta.

Por otro lado, algo que puede influir en que los hombres naturalmente se duerman antes que las mujeres luego del sexo es el coctel de sustancias químicas cerebrales que se liberan tras la eyaculación masculina como: noradrenalina, serotonina, oxitocina, vasopresina, óxido nítrico (NO) y la hormona prolactina.

"Los niveles de prolactina son naturalmente más altos durante el sueño", apuntó Wenner.

La oxitocina y la vasopresina, que de igual forma se liberan durante el orgasmo, también se asocian con el sueño.

"Su liberación suele acompañar a la de melatonina, la principal hormona que regula nuestros relojes biológicos. También se cree que la oxitocina reduce los niveles de estrés, lo que a su vez podría provocar relajación y somnolencia", apunta Wenner.

¿Conclusión? "existen muchas posibles razones bioquímicas y evolutivas para la somnolencia possexual, algunas directas y otras indirectas, pero nadie ha identificado aún las causas exactas. Sin embargo, una cosa es segura: las mujeres debemos acostumbrarnos, porque no parece que vaya a cambiar pronto".

Esto también parece ser una respuesta a quienes se preguntan si el sexo, realmente, ayuda a dormir. Pues, sí.

