¿Por qué tengo sueño después de las relaciones sexuales? ¿Por qué me siento cansado luego de tener sexo? ¿Tener relaciones sexuales te ayuda a dormir mejor? No son pocas las personas en el mundo que se hacen estas preguntas y no es para menos. Incluso la ciencia no ha escapado a este debate y tiene algunas respuestas.
DEBES SABERLO
¿Por qué tengo sueño después del sexo?
¿Te sientes cansado o somnoliento después de tener sexo? Esto es lo que ocurre en tu cuerpo luego de las relaciones sexuales.
Sexo y sueño
Es muy común escuchar que el sexo da sueño, que los hombres se quedan dormidos después de tener relaciones sexuales o que la actividad sexual ayuda a mejorar la calidad del sueño. Pero, ¿Qué hay realmente detrás de todo esto?
En un estudio publicado en el sitio de la American Pshychological Association los hombres informaron que sus parejas tenían más probabilidades de quedarse dormidas primero cuando se iban a la cama sin tener relaciones sexuales, pero no hubo diferencias de sexo en los informes sobre el inicio relativo del sueño después de tener relaciones sexuales.
Sin embargo, en realidad, existe información contradictoria sobre si las mujeres sienten sueño después del sexo. Algunas podrían sentirse somnolientas tras las relaciones sexuales, bien sea porque es de noche, porque están en la cama o porque es agotador, pero generalmente la somnolencia post-sexo se asocia más a los hombres.
Y es que, los hombres siempre parecen quedarse dormidos inmediatamente después de tener sexo, algo que incluso podría incomodarle a algunas mujeres.
La periodista científica y autora Melinda Wenner Moyer cree que sí existe diferencias en cuanto al sexo sobre el hecho de quedarse dormidos luego de la actividad sexual.
"Aunque las mujeres a veces sienten sueño después del sexo, el fenómeno parece ser más pronunciado en los hombres", escribió para Live Science.
¿Por qué el sexo da sueño?
Hay varios factores que pueden influir en la sensación de somnolencia luego del sexo.
Uno de los factores es que a menudo las relaciones sexuales son agotadoras, probablemente más para el hombre que para la mujer, aunque esto ciertamente puede variar, dice Wenner.
Asimismo, "investigaciones realizadas con tomografías por emisión de positrones (TEP) han demostrado que, para alcanzar el orgasmo, un requisito fundamental es liberarse del miedo y la ansiedad. Esto también suele ser relajante y podría explicar la tendencia a dormitar", indica la experta.
Por otro lado, algo que puede influir en que los hombres naturalmente se duerman antes que las mujeres luego del sexo es el coctel de sustancias químicas cerebrales que se liberan tras la eyaculación masculina como: noradrenalina, serotonina, oxitocina, vasopresina, óxido nítrico (NO) y la hormona prolactina.
"Los niveles de prolactina son naturalmente más altos durante el sueño", apuntó Wenner.
La oxitocina y la vasopresina, que de igual forma se liberan durante el orgasmo, también se asocian con el sueño.
"Su liberación suele acompañar a la de melatonina, la principal hormona que regula nuestros relojes biológicos. También se cree que la oxitocina reduce los niveles de estrés, lo que a su vez podría provocar relajación y somnolencia", apunta Wenner.
¿Conclusión? "existen muchas posibles razones bioquímicas y evolutivas para la somnolencia possexual, algunas directas y otras indirectas, pero nadie ha identificado aún las causas exactas. Sin embargo, una cosa es segura: las mujeres debemos acostumbrarnos, porque no parece que vaya a cambiar pronto".
Esto también parece ser una respuesta a quienes se preguntan si el sexo, realmente, ayuda a dormir. Pues, sí.
----------
Más noticias en Urgente24
Cómo los besos apasionados influyen en tu salud intestinal, según expertas
3 posturas de yoga que te harán tener sexo fascinante
Por qué deberías practicar sexo seguro incluso después de los 60
La dieta que un urólogo recomienda para la disfunción eréctil
Descubren cómo detectar el cáncer asociado al VPH y sexo oral muchos años antes