La dieta que un urólogo recomienda para la disfunción eréctil

Durante un capítulo del podcast Butts & Guts, le preguntaron al médico: "¿Hay algún alimento que debamos añadir a nuestra dieta? O, por el contrario, ¿hay algún alimento que debamos evitar en relación con la disfunción eréctil?".

Más allá de recomendar un alimento específico, el urólogo abogó por seguir una alimentación saludable basada en plantas, un cambio en la dieta que podría beneficiar a muchos hombres que desean mantenerse alejados de la disfunción eréctil.

"Hay cada vez más evidencia, no solo en urología, sino también a favor de las dietas basadas en plantas. Y creo que gran parte de esto se debe a los beneficios que estas dietas tienen sobre los lípidos, el colesterol, la presión arterial y aspectos similares", dijo el médico.

Y es que, entre los factores de riesgo de disfunción eréctil se encuentran precisamente el colesterol alto, la presión arterial elevada y otros aspectos que las dietas basadas en plantas pueden ayudar a combatir.

"Específicamente para la disfunción eréctil, creo que cualquier cosa que mantenga bajos el colesterol y la presión arterial será beneficiosa para prevenirla", indicó el urólogo.

Y siguió: "Cuando hablamos de presión arterial, solemos referirnos a factores como el sodio. Como urólogo, no soy un experto en nutrición para la prevención de enfermedades cardiovasculares, pero en general, la dieta mediterránea, estos aspectos de los que oímos hablar, suelen ser importantes para la prevención".

Por ejemplo, en un estudio, publicado en JAMA Network (2020), se encontró que una mayor calidad de la dieta basada en la adherencia a una dieta mediterránea o al Índice de Alimentación Saludable Alternativa 2010 se asoció con un menor riesgo de desarrollar disfunción eréctil.

No hay alimentos mágicos para la disfunción eréctil

Si está buscando un alimento "milagroso" o que por arte de magia resuelva algún problema de erección, el urólogo afirma que por ahora no lo hay, o al menos, no existe evidencia suficiente para considerarlo así.

"No existe un alimento en particular que se haya asociado necesariamente con mejores erecciones. Se han sugerido muchas cosas según la profundidad con la que se busque en internet. Pero, como ocurre con muchos aspectos relacionados con la salud masculina, y en particular con la sexualidad masculina, no existe evidencia sólida que respalde ninguna teoría en particular", indicó el médico.

Finalmente, además de los cambios en la dieta para prevenir la disfunción eréctil, el urólogo dijo que también es importante practicar ejercicio y mantener un peso saludable para combatir este problema de salud sexual.

