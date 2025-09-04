Día Mundial de la Salud Sexual: Las 8 ETS más comunes y sus síntomas

Gonorrea

La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual que afecta a más personas en el mundo. En 2020 hubo 82 millones de nuevos casos de gonorrea, según la OMS.

La gonorrea en los hombres puede provocar: una secreción de color blanco, amarillo o verdoso por el pene, dolor o ardor al orinar y dolor o hinchazón en los testículos.

Las mujeres con gonorrea pueden tener secreción vaginal, dolor o ardor al orinar y sangrado vaginal entre periodos o durante las relaciones sexuales.

Sífilis

Se estima que unos ocho millones de adultos de 15 a 49 años contrajeron sífilis en 2022, indica la OMS. Esta es otra ETS frecuente y sus síntomas pueden variar dependiendo de la etapa de la enfermedad.

En principio causa una llaga redonda, indolora y dura en los genitales, el ano u otras zonas. Esta llaga se denomina chancro.

Clamidia

Otra ETS común es la clamidia, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Se estima que en 2020 hubo 128,5 millones de nuevas infecciones de adultos de 15 a 49 años por clamidia en el mundo, indica la OMS.

Sus síntomas en los hombres son: sensación de ardor al orinar, secreción por el pene y dolor en los testículos.

Mientras, en las mujeres, produce cambios en la secreción vaginal. sangrado entre períodos menstruales o después de las relaciones sexuales, dolor o molestias en la parte inferior del abdomen, sensación de ardor al orinar y picazón.

Herpes genital

Según la OMS, se calcula que 520 millones de personas de 15 a 49 años (13 %) en todo el mundo tienen infección por el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2), la principal causa de herpes genital.

Cuando hay síntomas, estos suelen ser la presencia de una o varias llagas abiertas llamadas úlceras en los genitales o ano, fiebre, dolor corporal y ganglios linfáticos hinchados.

VIH

Una de las enfermedades de transmisión sexual de las que más se habla es del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Sus síntomas suelen ser similares a los de una gripe: fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas y dolor de garganta.

Tricomoniasis

Probablemente no haya escuchado de esta enfermedad de transmisión sexual ¿o sí?, pero los números indican que es una de las más comunes.

Según la OMS, en 2020, se diagnosticaron 156 millones de nuevos casos de tricomoniasis.

Sus síntomas en las mujeres son: flujo vaginal de aspecto purulento, prurito, dolor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales. Los hombres pueden experimentar: secreción en el pene o dolor durante la micción.

Hepatitis B

La hepatitis B es una infección del hígado que puede ser considerada una ETS cuando ocurre por contagio sexual. Esta enfermedad es transmitida por fluidos corporales como semen y secreciones vaginales.

Entre los síntomas de hepatitis B se encuentran los siguientes: coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), orina de color oscuro, cansancio, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

