De la adicción al sexo al celibato: ¿Qué ha pasado con la vida de Charlie Sheen?

De acuerdo con el actor, la decisión de mantenerse alejado del sexo responde a su proceso de recuperación personal.

"¡Dios mío! Durante tanto tiempo, el sexo fue lo único que me importaba, o estaba entre mis prioridades. Así que vi el celibato como un descanso necesario de esas actividades", dijo.

Aunque, también aseguró que no es un final definitivo al amor.

"No es que le cierre la puerta a nada en el futuro. No, sin duda agradecería cualquier tipo de compañía", comentó.

También lo mencionó en otra entrevista concedida a People. Según Sheen, espera encontrar el amor de nuevo algún día.

“Mi vida romántica es lo más tranquila posible, y así ha sido durante mucho tiempo”, dijo.

"Tenía que llegar a un punto en el que pudiera estar solo, pero no solo”, agregó. "Pero estoy abierto al amor de nuevo. ¡Aunque probablemente no al matrimonio!".

Charlie Sheen contó que tuvo sexo con hombres

Por otra parte, la estrella confesó haber tenido sexo con hombres. "Le di la vuelta al menú", exclama Sheen en el documental al referirse a sus experiencias sexuales con hombres.

"Liberador", respondió Sheen al entrevistador de su documental cuando le pregunto sobre cómo se sentía al hablar abiertamente por primera vez sobre tener sexo con hombres.

"Es jodidamente liberador... simplemente hablar de cosas. Es como si no hubiera pasado un tren por el lateral del restaurante. No hubiera caído un maldito piano del cielo. Nadie entró corriendo en la habitación y me disparó", añadió.

Sin embargo, él mismo ha dicho, en sus últimas entrevistas, que acepta la responsabilidad por todo su polémico comportamiento y que no es una víctima.

"No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine", le dijo a People.

Mientras a Page Six le comentó: "Creo que uno de los temas recurrentes del libro es que, en realidad, todo se trata de decisiones".

"Así que todo lo que hice para llegar a esas consecuencias, resultados, como quieran llamarlos, fue por decisión propia. Siempre lo mantuve como mi norte… no se puede escribir desde la perspectiva de una víctima", agregó.

Asimismo, el actor ha dicho que tiene la esperanza de que compartir su historia pueda servirle a alguien que esté pasando por lo mismo.

"Me gustaría creer que llegará a personas que están pasando por un dolor similar", dijo a E! News, "y que sienten que no están solas".

