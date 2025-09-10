Descubren cómo detectar el cáncer asociado al VPH y sexo oral muchos años antes

Específicamente, "HPV-DeepSeek utiliza la secuenciación del genoma completo para detectar fragmentos microscópicos de ADN del VPH que se han desprendido de un tumor y han entrado en el torrente sanguíneo", explican en el sitio del Mass General Brigham.

Para comprobarlo, los científicos analizaron 56 muestras del Biobanco Mass General Brigham, de las cuales, 28 muestras eran de personas que desarrollaron cáncer de cabeza y cuello asociado al VPH años después y 28 eran de personas sanas.

HPV-DeepSeek demostró una alta especificidad: Logró detectar ADN tumoral del VPH en 22 de 28 muestras de sangre de pacientes que luego desarrollaron cáncer, mientras que las 28 muestras de control dieron negativo.

De hecho, en pruebas previas, la herramienta alcanzó una especificidad del 99 % y una sensibilidad del 99 %.

Los investigadores usaron, además, la inteligencia artificial para mejorar la potencia de la prueba, logrando identificar casos de cáncer en muestras recolectadas hasta 10 años antes de los síntomas.

Buenas noticias más allá del diagnóstico temprano

Esto no sólo supone un gran avance en la detección de la enfermedad, sino que también contribuye a que los pacientes sean tratados más tempranamente.

“Para cuando los pacientes ingresan a nuestras clínicas con síntomas de cáncer, requieren tratamientos que causan efectos secundarios significativos de por vida", dijo Faden, quien también es investigador principal del Centro de Investigación de Cáncer de Cabeza y Cuello Mike Toth en Mass Eye and Ear, miembro del sistema de salud Mass General Brigham.

"Esperamos que herramientas como HPV-DeepSeek nos permitan detectar estos cánceres en sus etapas más tempranas, lo que, en última instancia, puede mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes”, agregó.

Los resultados del estudio fueron publicados en la Revista del Instituto Nacional del Cáncer.

Síntomas del cáncer de cabeza y cuello

A propósito del avance, siempre es importante tener en cuenta los síntomas del cáncer de cabeza y cuello. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos menciona los siguientes síntomas:

Un bulto en el cuello

Una llaga en la boca o en la garganta que no sana y duele

Dolor de garganta que no desaparece

Dificultad para tragar

Cambio o ronquera en la voz

